PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260116-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Grüner Jäger

B76 / Altenhof ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.01.2026 gegen 14.50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 76 Höhe Grüner Jäger, bei dem Unfall wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt.

Zur genannten Zeit befuhr ein 25 jähriger deutscher PKW Fahrer zusammen mit seiner 27 jährigen Beifahrerin die B76 aus Richtung Eckernförde in Richtung Kiel. Dabei konnten die hinter dem PKW Fahrer fahrenden Zeugen bereits eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien feststellen.

Als der 25 jährige Mann ungebremst zum Teil auf die Gegenfahrbahn fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 63 jährigen Geschädigten und ihrem 31 Jahre alten Beifahrer. Im Zuge dessen kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug der 63 jährigen Geschädigten und dem Fahrzeug, das hinter ihr fuhr, in diesem dritten beteiligten Fahrzeug saß eine 40 jährige Frau.

Insgesamt wurden fünf Personen durch den Verkehrsunfall verletzt, vier davon schwer. Bei einer Person konnte eine Lebensgefahr nicht komplett ausgeschlossen werden. Bei dem Unfallverursacher stand der Verdacht im Raum, dass dieser unter Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln gestanden haben könnte.

Die B76 war für etwa 3 ½ Stunden voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 12:55

    POL-NMS: 20260115-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Ascheffel

    Ascheffel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 13.01.2026 kam es am Nachmittag zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Ascheffel. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Dienstag, 13.01.2026 hebelten unbekannte Täter zwischen 15:45 Uhr und 17:50 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hüttener Weg in Ascheffel auf. Sie gelangten so ins ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:17

    POL-NMS: 260114-1-pdnms Zeugen nach Autoaufbrüchen in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - In der letzten Nacht, vom 13.01.2026 auf den 14.01.2026, vermutlich gegen 03.00 Uhr, kam es rund um das Parkhaus und im Parkhaus am Bahnhof zu bisher neun bekannten Autoaufbrüchen in der Innenstadt von Rendsburg, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Gegen 03.00 Uhr haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge zum Teil stark ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:34

    POL-NMS: 260113-3-pdnms Zeugen nach Körperverletzung und Raub in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 12.01.2026 gegen 23.15 Uhr kam es zu einer Körperverletzung mit anschließenden Raub in der Straße Am Gerhardsdamm in Rendsburg, zwei afghanische Männer, 23 und 29 Jahre alt, waren dort in Streit geraten. Der 29 jährige Geschädigte war zuvor aus einem Fitnessstudio gekommen und wurde auf der Straße von dem 23 jährigen Mann mit Eisstücken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren