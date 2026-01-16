POL-NMS: 260116-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Grüner Jäger

Polizeidirektion Neumünster

Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Grüner Jäger

B76 / Altenhof ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.01.2026 gegen 14.50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 76 Höhe Grüner Jäger, bei dem Unfall wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt.

Zur genannten Zeit befuhr ein 25 jähriger deutscher PKW Fahrer zusammen mit seiner 27 jährigen Beifahrerin die B76 aus Richtung Eckernförde in Richtung Kiel. Dabei konnten die hinter dem PKW Fahrer fahrenden Zeugen bereits eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien feststellen.

Als der 25 jährige Mann ungebremst zum Teil auf die Gegenfahrbahn fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 63 jährigen Geschädigten und ihrem 31 Jahre alten Beifahrer. Im Zuge dessen kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug der 63 jährigen Geschädigten und dem Fahrzeug, das hinter ihr fuhr, in diesem dritten beteiligten Fahrzeug saß eine 40 jährige Frau.

Insgesamt wurden fünf Personen durch den Verkehrsunfall verletzt, vier davon schwer. Bei einer Person konnte eine Lebensgefahr nicht komplett ausgeschlossen werden. Bei dem Unfallverursacher stand der Verdacht im Raum, dass dieser unter Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln gestanden haben könnte.

Die B76 war für etwa 3 ½ Stunden voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

