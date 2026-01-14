PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260114-1-pdnms Zeugen nach Autoaufbrüchen in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

In der letzten Nacht, vom 13.01.2026 auf den 14.01.2026, vermutlich gegen 03.00 Uhr, kam es rund um das Parkhaus und im Parkhaus am Bahnhof zu bisher neun bekannten Autoaufbrüchen in der Innenstadt von Rendsburg, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Gegen 03.00 Uhr haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt, der oder die Täter brachen die Fahrzeuge auf. Was im Einzelnen gestohlen wurde , muss noch abschließend ermittelt werden.

Wer hat in der letzten Nacht, vorrangig gegen 03.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um das Parkhaus am Bahnhof machen können, wem sind verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

