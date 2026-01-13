PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 260113-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Krummwisch gesucht

Krummwisch ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 12.01.26 kam es zwischen 07:00 - 16:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Strohweg in Krummwisch ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ). Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Türelements des Wintergartens Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten das Haus nach möglichem Stehlgut. Anschließend dürfte der oder die Täter wieder über den Wintergarten in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges aufgefallen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster
Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster

    POL-NMS: 20260112-4-Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbrüchen in Neumünster und Wasbek

    Neumünster/Wasbek (ots) - Am Wochenende kam es sowohl in Wasbek als auch in Neumünster zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht Zeugen. Zwischen dem 08.01.2026, 12:00 Uhr und dem 11.01.2026, 11:30 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Zerstören einer Scheibe einer gläsernen Nebeneingangstür unbefugt in das Einfamilienhaus ...

    POL-NMS: 260112-2-pdnms Vollsperrung A7 Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg

    A7 Henstedt-Ulzburg (ots) - Seit 14.10 Uhr ist die A 7 in Richtung Hamburg ab Henstedt-Ulzburg voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg Fahrtrichtung Hamburg von der Autobahn abgeleitet. Aufgrund einsetzender Glätte auf der A7 ist es zwischen Henstedt-Ulzburg und Hamburg zu mehreren ...

