Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260113-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Krummwisch gesucht

Krummwisch ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 12.01.26 kam es zwischen 07:00 - 16:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Strohweg in Krummwisch ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ). Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Türelements des Wintergartens Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten das Haus nach möglichem Stehlgut. Anschließend dürfte der oder die Täter wieder über den Wintergarten in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges aufgefallen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell