Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260113-3-pdnms Zeugen nach Körperverletzung und Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 12.01.2026 gegen 23.15 Uhr kam es zu einer Körperverletzung mit anschließenden Raub in der Straße Am Gerhardsdamm in Rendsburg, zwei afghanische Männer, 23 und 29 Jahre alt, waren dort in Streit geraten.

Der 29 jährige Geschädigte war zuvor aus einem Fitnessstudio gekommen und wurde auf der Straße von dem 23 jährigen Mann mit Eisstücken beworfen. Nachdem eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung dieses Streit scheinbar schlichten konnte, schlug der 23 jährige Beschuldigte, nachdem die Beamten weitergefahren waren, mit einem Eisstück auf den Kopf des Geschädigten ein. Danach raubte der Beschuldigte die Sporttasche des Geschädigten und flüchtete vom Tatort.

Der Beschuldigte konnte im Anschluss während der Fahndung nach ihm angetroffen und festgenommen werden. Der 29 jährige Geschädigte kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen für diesen Vorfall. Wer konnte die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster
Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

