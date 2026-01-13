PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20260113-2-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 13.01.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Fockbek. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am heutigen Dienstag kam es um 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Personenkraftwagen im Klinter Weg. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein silberner Mercedes Benz (C-Klasse, 2. Generation, Baujahr 2000-2007) befuhr den Klinter Weg aus Richtung Rendsburg kommend in Fahrtrichtung Große Reihe und hielt sich trotz des Gegenverkehrs nicht an das Rechtsfahrgebot, so dass es zum Unfall kam.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

An dem entgegenkommenden schwarzen Skoda, der den Klinter Weg aus Richtung Große Reihe kommend in Fahrtrichtung Rendsburg befuhr, entstanden Lackschäden an der Fahrerseite.

Die Polizeistation Fockbek hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen? Wenden sie sich bei Hinweisen bitte an die Polizeistation in Fockbek unter 04331-208120.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

