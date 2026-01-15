Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260115-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Ascheffel

Ascheffel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 13.01.2026 kam es am Nachmittag zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Ascheffel. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag, 13.01.2026 hebelten unbekannte Täter zwischen 15:45 Uhr und 17:50 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hüttener Weg in Ascheffel auf. Sie gelangten so ins Einfamilienhaus und durchsuchten hier diverse Räume. Bei dem Stehlgut handelte es sich u.a. um Schmuck und antike Waffen.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 13.01.2026 verdächtige Beobachtungen in dem angegebenen Zeitraum gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter 04351-89212600 oder eckernfoerde.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

