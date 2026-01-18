PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260118-1-pdnms Demonstrationsgeschehen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 18.01.2026 kommt es seit 11.00 Uhr zu einer Demonstration im Bereich der Christianstraße in Neumünster. Die AFD SH plant für den heutigen Tag die Gründung der " Generation Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein " diese Veranstaltung findet in der Christianstraße statt. Der Veranstalter rechnet mit ca. 80-100 Teilnehmern. Es wurden verschiedene Gegenveranstaltungen bei der Stadt Neumünster angemeldet, zum jetzigen Zeitpunkt ( 18.01.2026, 12.30 Uhr ) nehmen ca. 500 Personen an diesen Gegenveranstaltungen in der Christianstraße teil. Die Polizei ist mit starken Einsatzkräften vor Ort und gewährleistet die Sicherheit für beide Veranstaltungen. Es kommt im Bereich Christianstraße und anliegenden Straßen zu Straßensperrungen, die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Bei Rückfragen ist die Pressestelle der PD Neumünster bis zum Ende der Veranstaltungen telefonisch unter der Telefonnummer 04321-9452222 erreichbar. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

