Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260116-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Molfsee gesucht

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 13.01.2026 kam es im Laufe des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hamburger Chaussee Höhe Nr. 35 in Molfsee, ein Verkehrsteilnehmer fuhr hier einen Rohrpfosten sowie ein Solarpanel um, es kam zu einem Sachschaden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Hamburger Chaussee in Molfsee in Richtung Kiel. Aus bislang unbekannten Gründen kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn Höhe der Straße Kollberg nach rechts ab und fährt über den Grünstreifen. Hier überfährt das Fahrzeug einen Stein und wird dadurch selber an der Front beschädigt. Anschließend fährt das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn und kommt auf der anderen Seite auf den Grünstreifen der Fußgängerüberführung, fährt dort dann gegen einen Rohrpfosten, an dem ein Solarpanel befestigt war. Dieses Panel reißt ab und fällt auf die Gegenfahrbahn. Sowohl am Pfosten wie auch am Panel entsteht ein erheblicher Sachschaden. Danach flüchtet der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den Fahrzeugführer und das Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell