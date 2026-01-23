PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20260123-1-PDNMS-Polizistin nach Widerstand in Neumünster verletzt

Neumünster (ots)

Am 23.01.2026 kam es in Neumünster zu einer Widerstandshandlung durch eine weibliche Person. Eine Polizistin wurde hierbei verletzt und ist zunächst nicht mehr dienstfähig.

Am 23.01.2026, gegen 02.30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster zu einer Wohnung in die Ehndorfer Straße entsandt. Hier hielt sich eine 27-jährige Frau in der Wohnung eines Mannes auf, der, aufgrund einer voran gegangenen Körperverletzung, in einem Einsatz etwa eine Stunde zuvor ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Als die Beamten nun erneut zu der Wohnanschrift des Mannes fuhren, sollte die Frau, die sich nicht an den Platzverweis hielt und sich erneut in der Wohnung befand, in Gewahrsam genommen werden.

Die Beschuldigte kam den Anweisungen der eingesetzten Polizisten nicht nach und wehrte sich dabei, so dass einer Polizistin ein Finger verdreht wurde. Die Beamtin konnte nach einer Begutachtung im Krankenhaus ihren Dienst nicht mehr fortsetzen und ist zunächst nicht mehr dienstfähig.

Die Beschuldigte wurde ins Gewahrsam verbracht. Aufgrund einer gegebenen Alkoholisierung wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige bezüglich Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

