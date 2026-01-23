PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260123-3-pdnms Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbrüchen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 22.01.2026 kam es tagsüber zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen in Neumünster. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Am Donnerstag, den 22.01.2026 gelangten unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr durch das Zerstören der Verglasung einer Terrassentür in das tatbetroffene Wohnobjekt im Kiefernweg, Neumünster. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Vermutlich flüchteten die Täter über einen Balkon im 1. OG. Es wurde Schmuck und Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet sowie ein Rucksack samt Kredikarten. Am selben Tag kam es zwischen 12:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus Am Neuen Kamp, Neumünster. Hier wurde ebenfalls die Verglasung eines Fensters im rückwärtigen Bereich gewaltsam zerstört, um sich Zutritt zum Tatobjekt zu verschaffen. Die unbekannten Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurde u.a. Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 22.01.2026 in den genannten Tatzeiträumen bei den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Neumünster. Polizeidirektion Neumünster Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

