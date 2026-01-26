PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20260126-1-PDNMS-Glätteunfälle Kreis Rendsburg-Eckernförde und Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen Vormittag kam es aufgrund der Witterung vermehrt zu Unfällen im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Neumünster. Die Polizei war im Dauereinsatz.

Seit etwa 06:00 Uhr kam es am 26.01.2026 zu diversen Unfällen im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in der Stadt Neumünster. Meist blieb es glücklicherweise bei Sachschäden. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14.30 Uhr zu insgesamt 19, in der Stadt Neumünster zu sechs Unfällen.

Mehrfach rutschten Fahrzeuge in den Graben oder gegen vorausfahrende Verkehrsteilnehmer.

In Embühren geriet um 09:15 Uhr ein PKW in einen Graben und kollidierte dort mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt.

In Borgstedt kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden zwei Kinder leicht verletzt. Die Fahrbahn der L 42 ist gegenwärtig noch gesperrt. Die Abschleppmaßnahmen laufen.

Auch auf den Autobahnen, beispielsweise auf der A7, Flensburg in Richtung Hamburg, Höhe Dätgen, auf der A 210 Schacht-Audorf in Richtung Kiel Höhe Achterwehr und auf der A 215 Bordesholm Richtung Kiel, Höhe Blumenthal kamen Fahrzeuge ins Schleudern und gerieten teilweise gegen die Leitplanken oder kamen quer auf den Fahrstreifen zum Stehen.

Die Polizei Neumünster bittet alle Fahrzeugführer angesichts der aktuellen Witterung um besondere Vorsicht, reduzierte Geschwindigkeit und ausreichenden Sicherheitsabstand.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

