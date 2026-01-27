PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260127-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Owschlag

Owschlag/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am heutigen Morgen ist es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Owschlag gekommen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen.

Am 27.01.2026 wurde in einem Einfamilienhaus in der Margaretenstraße in Owschlag ein Einbruch festgestellt.

Der/die Täter gelangten vermutlich gewaltsam durch die Kellertür in das Tatobjekt. Hier wurden mehrere Räume betreten und durchwühlt. Bei dem Stehlgut handelt es sich um eine Münzsammlung im Wert von 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 zwischen 02:00 Uhr und 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:36

    POL-NMS: 20260126-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach einem Raub in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 24.01.2026 kam es am Kleinflecken zu einem Raub. Die Polizei Neumünster sucht Zeugen. Am Samstagabend zwischen 19.45 Uhr und 20.00 Uhr befand sich der 23-jährige Geschädigte fußläufig am Kleinflecken vor dem Museum Tuch und Technik. Er sei hier von zwei ihm fremden Personen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Unvermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren