POL-NMS: 20260127-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Owschlag

Owschlag/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am heutigen Morgen ist es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Owschlag gekommen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen.

Am 27.01.2026 wurde in einem Einfamilienhaus in der Margaretenstraße in Owschlag ein Einbruch festgestellt.

Der/die Täter gelangten vermutlich gewaltsam durch die Kellertür in das Tatobjekt. Hier wurden mehrere Räume betreten und durchwühlt. Bei dem Stehlgut handelt es sich um eine Münzsammlung im Wert von 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 zwischen 02:00 Uhr und 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

