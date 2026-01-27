POL-NMS: 20260127-1-PDNMS-Weitere Einbrüche in Neumünster - Polizei ruft zur erhöhten Aufmerksamkeit auf

Polizeidirektion Neumünster

Weitere Einbrüche in Neumünster - Polizei ruft zur erhöhten Aufmerksamkeit auf

Neumünster (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu weiteren Einbrüchen in der Stadt Neumünster gekommen. Die Polizei Neumünster prüft einen Tatzusammenhang und ruft die Bevölkerung zur erhöhten Aufmerksamkeit auf.

Am 24.01.2026 ist es zu vier weiteren Taten von Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen:

In der Heinrich-Orban-Straße zwischen 09:00-19:20 Uhr, in der Schwentinestraße gegen 19:00 Uhr, in der Detlef-Sievers-Straße zwischen 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr und in der Rendsburger Straße zwischen dem 24.01.26, 12:00 Uhr bis 25.01.26, 12:00 Uhr gelang es dem/den unbekannten Tätern sich gewaltsam Zutritt über Fenster oder Terrassentüren zu den Wohnräumen verschaffen. In den Tatobjekten wurden meist mehrere Räume durchwühlt.

Bei dem Stehlgut hatten es die/der Täter auf Bargeld oder anderes Gut abgesehen, das schnell zu Geld umgesetzt werden kann, wie zum Beispiel Schmuck.

Aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweise prüft die Kriminalpolizei nun einen möglichen Tatzusammenhang.

Die Polizei Neumünster ruft daher die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Verdächtige Personen, ungewöhnliche Geräusche, fremde Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Wohnumfeld sollten umgehend und niedrigschwellig der Polizei gemeldet werden. Oft sind es gerade aufmerksame Nachbarn, deren Hinweise entscheidend zur Verhinderung von Straftaten beitragen.

Darüber hinaus empfiehlt die Polizei Fenster und Türen, auch bei kurzer Abwesenheit, stets sorgfältig zu verschließen sowie auf eine gute Beleuchtung von Grundstücken und Hauseingängen zu achten.

Die Kriminalpolizei in Neumünster fragt: Wer kann Hinweise zu den genannten Taten geben? Wer hat in den benannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Constanze Becker

