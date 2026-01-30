PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260130-1-Zeugenaufruf nach Einbruch in einen LKW-Auflieger während der Fahrt auf der Autobahn

Warder/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 29.01.2026 meldeten mehrere Anrufer auf der A 7 Gegenstände auf der Fahrbahn. Aus dieser Eingangsmeldung entwickelte sich ein Einbruchsdiebstahl mit einer ungewöhnlichen Vorgehensweise der Täter.

Gestern Abend gegen 18:25 Uhr wurde die Autobahnpolizei in Neumünster zur A 7 entsandt. In Höhe der Anschlussstelle Warder in Fahrtrichtung Süden wurden mehrere Kartons auf der Autobahn gemeldet.

Etwa zeitgleich meldete sich auch der Fahrer eines LKW und gab an, dass er vermutlich gerade bestohlen werde.

Beim Eintreffen der Funkstreifenwagen konnte festgestellt werden, dass die Tür des LKW Aufliegers vermutlich mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem LKW, der in Flensburg beladen wurde, wurden während der Fahrt diverse hochwertige Elektronikwaren entwendet.

Ersten Einschätzungen nach haben einige Täter vermutlich auf der Autobahn mit mindestens zwei Fahrzeugen den Verkehr aufgestoppt, um den weiteren Tätern das gewaltsame Öffnen des Aufliegers während der Fahrt zu ermöglichen.

Die BKI Flensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Welche Verkehrsteilnehmer befanden sich hinter den Fahrzeugen, die den Verkehr am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr auf der A 7 aufstoppten? Wer kann Angaben zu den Fahrzeugen, Kennzeichen und Insassen machen? Wenn sie weitere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, dann melden sie sich bitte bei der BKI Flensburg unter 0461-4840 (bis 17 Uhr) oder Flensburg.BKI@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

