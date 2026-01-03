PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Linienbus rutscht auf vereister Straße - Feuerwehr sichert Fahrzeug gegen Umstürzen

Mainz (ots)

In der Nacht zu heute wurde die Feuerwehr Mainz um 0.40 Uhr von der Mainzer Mobilität zur Unterstützung angefordert. Auf einem Steigungsstück zwischen dem Bahnhof Mainz-Marienborn und dem Marienborner Bergweg war ein Linienbus auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Dabei kam die hinterste Achse teilweise von der Fahrbahn ab. Der Bus neigte sich gefährlich in Richtung der parallel verlaufenden Straßenbahngleise, die rund zwei Meter tiefer liegen.

Die Straße war mit einer mehrere Zentimeter dicken Eisschicht überzogen. Eigene Bergungsversuche der Mainzer Mobilität waren aufgrund der extremen Glätte und der instabilen Lage nicht möglich. Es bestand die konkrete Gefahr, dass das Fahrzeug umkippen könnte. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Ereignisses glücklicherweise nicht im Bus.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte auch ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr die Einsatzstelle nicht direkt anfahren. Das benötigte Material musste auf dem Marienborner Bergweg ausgeladen werden. Für diese Maßnahmen war der Bereich rund 45 Minuten voll gesperrt.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte das Heck des Busses mit einem handbetriebenen Mehrzweckzug. Dieser wurde an einem Erdanker befestigt, der in den gefrorenen Boden neben der Einsatzstelle eingeschlagen wurde. Dadurch konnteder Bus gesichert werden. Während der Sicherungsmaßnahmen wurde der Straßenbahnverkehr vorsorglich für etwa 20 Minuten eingestellt.

Die Mainzer Mobilität beauftragte eigenständig einen Bergungsdienst. Ein Streudienst wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr organisiert, um die extreme Glätte zu beseitigen und Bergungsfahrzeugen einen sicheren Einsatz zu ermöglichen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit insgesamt zehn Einsatzkräften. Ob und wann der Bus geborgen wurde sowie zur Höhe eines möglichen Schadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 17:18

    FW Mainz: Abschlussmeldung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

    Mainz (ots) - Der Einsatz der Feuerwehr Mainz bei dem Brand eines Pferdehofs in der Grauelstraße im Stadtteil Hechtsheim konnte am heutigen Tag gegen 13:10 Uhr beendet werden. Bereits gegen 12:10 Uhr wurde der Brand als "Feuer aus" gemeldet. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen führt die Feuerwehr Mainz weiterhin in regelmäßigen Abständen eine Brandnachschau ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:26

    FW Mainz: Kräftezehrende Silvesternacht bei der Feuerwehr Mainz

    Mainz (ots) - Eine einsatzreiche und kräftezehrende Silvesternacht liegt hinter der Feuerwehr Mainz. Rund um den Jahreswechsel arbeiteten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Einsätze ab, darunter mehrere größere Lagen, die zeitgleich im gesamten Stadtgebiet liefen. Mehrere gemeldete Einsätze, wie ein Gasgeruch oder ein vermeintlicher Dachstuhlbrand bestätigten sich ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:21

    FW Mainz: Aktualisierung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

    Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Stadtteil Hechtsheim bei einem Brand auf einem Pferdehof in der Grauelstraße im Einsatz. Die Brandbekämpfung weiterhin dauert an. Das Feuer konnte auf die Stallung begrenzt werden und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Hallen - darunter Restaurant, Wohnung und Reithalle - wurde erfolgreich ...

    mehr
