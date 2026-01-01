PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Abschlussmeldung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Der Einsatz der Feuerwehr Mainz bei dem Brand eines Pferdehofs in der Grauelstraße im Stadtteil Hechtsheim konnte am heutigen Tag gegen 13:10 Uhr beendet werden. Bereits gegen 12:10 Uhr wurde der Brand als "Feuer aus" gemeldet.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen führt die Feuerwehr Mainz weiterhin in regelmäßigen Abständen eine Brandnachschau durch, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Die erste Brandnachschau erfolgte gegen 14:40 Uhr. Dabei mussten im Dachbereich an zwei Stellen verbliebene Glutnester abgelöscht werden.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren im Verlauf des Einsatzes rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzmaßnahmen durch Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden, der Feuerwehr Nieder-Olm, der Feuerwehr Alzey, des Technischen Hilfswerks (THW) sowie durch den Rettungsdienst und die Polizei.

Die Feuerwehr Mainz bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen und Einsatzkräften für die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:26

    FW Mainz: Kräftezehrende Silvesternacht bei der Feuerwehr Mainz

    Mainz (ots) - Eine einsatzreiche und kräftezehrende Silvesternacht liegt hinter der Feuerwehr Mainz. Rund um den Jahreswechsel arbeiteten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Einsätze ab, darunter mehrere größere Lagen, die zeitgleich im gesamten Stadtgebiet liefen. Mehrere gemeldete Einsätze, wie ein Gasgeruch oder ein vermeintlicher Dachstuhlbrand bestätigten sich ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:21

    FW Mainz: Aktualisierung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

    Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Stadtteil Hechtsheim bei einem Brand auf einem Pferdehof in der Grauelstraße im Einsatz. Die Brandbekämpfung weiterhin dauert an. Das Feuer konnte auf die Stallung begrenzt werden und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Hallen - darunter Restaurant, Wohnung und Reithalle - wurde erfolgreich ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 03:17

    FW Mainz: Aktuelle Einsatzlage: Einsatzreicher Jahresbeginn für die Feuerwehr Mainz

    Mainz (ots) - Der Jahresbeginn 2026 stellt die Feuerwehr Mainz bereits in den ersten Stunden vor zahlreiche und teils parallele Einsatzlagen. Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Stadtteil Hechtsheim bei einem Brand auf einem Pferdehof in der Grauelstraße im Einsatz. Nach ersten Meldungen stand ein Gebäudeteil in Brand, derzeit wird mit mehreren Löschzügen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren