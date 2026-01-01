Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Abschlussmeldung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Der Einsatz der Feuerwehr Mainz bei dem Brand eines Pferdehofs in der Grauelstraße im Stadtteil Hechtsheim konnte am heutigen Tag gegen 13:10 Uhr beendet werden. Bereits gegen 12:10 Uhr wurde der Brand als "Feuer aus" gemeldet.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen führt die Feuerwehr Mainz weiterhin in regelmäßigen Abständen eine Brandnachschau durch, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Die erste Brandnachschau erfolgte gegen 14:40 Uhr. Dabei mussten im Dachbereich an zwei Stellen verbliebene Glutnester abgelöscht werden.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren im Verlauf des Einsatzes rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzmaßnahmen durch Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden, der Feuerwehr Nieder-Olm, der Feuerwehr Alzey, des Technischen Hilfswerks (THW) sowie durch den Rettungsdienst und die Polizei.

Die Feuerwehr Mainz bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen und Einsatzkräften für die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell