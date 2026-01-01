Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktuelle Einsatzlage: Einsatzreicher Jahresbeginn für die Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Der Jahresbeginn 2026 stellt die Feuerwehr Mainz bereits in den ersten Stunden vor zahlreiche und teils parallele Einsatzlagen. Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Stadtteil Hechtsheim bei einem Brand auf einem Pferdehof in der Grauelstraße im Einsatz. Nach ersten Meldungen stand ein Gebäudeteil in Brand, derzeit wird mit mehreren Löschzügen versucht, ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Halle zu verhindern.

Aufgrund der teils starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Information der Bevölkerung ausgelöst. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Derzeit besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung.

Ein besonderer Fokus lag zu Beginn des Einsatzes auf der Rettung der Tiere. Alle auf dem Hof befindlichen Pferde konnten rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzdauer ist derzeit noch nicht absehbar, da die Lage weiterhin dynamisch ist. Ein Pressesprecher ist aktuell nicht vor Ort.

Parallel zu diesem Großeinsatz musste die Feuerwehr Mainz zu einem Balkonbrand im Stadtteil Finthen ausrücken. Das Feuer dehnte sich auf die Wohnung aus, welche dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Darüber hinaus wurden die Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet zu mehreren weiteren gemeldeten Bränden sowie zu zahlreichen Mülleimer- und Mülltonnenbränden alarmiert.

Aufgrund der dynamischen Einsatzlage wurden alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Mainz in Alarmbereitschaft versetzt, um bei weiteren Einsätzen schnell reagieren und die Einsatzbereitschaft im gesamten Stadtgebiet sicherstellen zu können.

Die Feuerwehr Mainz ist mit zahlreichen Einsatzkräften gebunden und arbeitet alle Einsatzstellen mit hoher Priorität ab. Die Bevölkerung wird gebeten, Einsatzstellen weiträumig zu umfahren, Zufahrten für Einsatzkräfte freizuhalten und die Arbeit der Feuerwehr nicht zu behindern.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

