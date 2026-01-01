Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kräftezehrende Silvesternacht bei der Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Eine einsatzreiche und kräftezehrende Silvesternacht liegt hinter der Feuerwehr Mainz. Rund um den Jahreswechsel arbeiteten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Einsätze ab, darunter mehrere größere Lagen, die zeitgleich im gesamten Stadtgebiet liefen.

Mehrere gemeldete Einsätze, wie ein Gasgeruch oder ein vermeintlicher Dachstuhlbrand bestätigten sich vor Ort nicht. In diesen Fällen bestand keine Gefahr oder sie konnte mit einfachen Mitteln beseitigt werden. Auch ein ausgelöster Rauchmelder führte zu keinem Schaden. In Gonsenheim löschten Einsatzkräfte brennende Gegenstände auf einer Dachterrasse in der Bürgermeister-Alexander-Straße mit einer Gießkanne der abwesenden Bewohner.

Besonders fordernd war ein Balkon und Zimmerbrand in einem Hochhaus im Sertoriusring in Finthen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Finthen stand ein Balkon im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die angrenzende Wohnung übergegriffen. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt selbstständig verlassen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude vorsorglich geräumt. Insgesamt waren 71 Bewohner betroffen. Zur Betreuung kamen Einsatzkräfte des medizinischen Katastrophenschutzes zum Einsatz. Zwei Busse der Verkehrsbetriebe dienten als vorübergehender Aufenthaltsort für die Betroffenen.

Auf dem Balkon befanden sich unter anderem eine Gasflasche, aus der bereits Gas abströmte, sowie mehrere kleine Druckgasbehälter. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Eine in der Wohnung befindliche Katze verendete infolge des Brandes.

Zusätzlich registrierte die Feuerwehr im Stadtgebiet elf Mülltonnenbrände sowie zwei kleinere Vegetationsbrände. Alle konnten zügig gelöscht werden.

Die Vielzahl parallel laufender Einsätze führte zu einer erheblichen Belastung insbesondere für die Freiwilligen Feuerwehren. Um die Einsatzbereitschaft im gesamten Stadtgebiet aufrechtzuerhalten, wurden diese zeitweise vollständig in Alarmbereitschaft versetzt. Viele ehrenamtliche Einsatzkräfte waren über mehrere Stunden hinweg im Einsatz oder in Bereitschaft gebunden.

Parallel zum Einsatz in Finthen musste ein Hallenbrand auf einem Pferdehof in Hechtsheim sowie weitere kleinere Einsätze bewältigt werden. Zu diesem Einsatz erfolgt eine separate Mitteilung. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem informiert.

Zur Unterstützung bei den Paralleleinsätzen sowie wegen des hohen Personal und Materialbedarfs unterstützten Feuerwehren aus Alzey, Nieder Olm und Wiesbaden die Einsatzkräfte in Hechtsheim.

Die Feuerwehr Mainz bedankt sich bei allen haupt und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren hohen persönlichen Einsatz sowie bei der Bevölkerung für ihr umsichtiges Verhalten in der Silvesternacht. Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nicht festzustellen. Vielmehr zeigten sich die Beteiligten ausgesprochen dankbar und rücksichtsvoll.

