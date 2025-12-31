Feuerwehr Mainz

FW Mainz: 52. Silvester-Abschwimmen der Feuerwehr Mainz: Unterstützung für Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main e.V.

Mainz (ots)

Am heutigen Silvestermorgen fand zum 52. Mal das traditionelle Abschwimmen der Feuerwehr Mainz statt. Während rund 300 Zaungäste das Spektakel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vom Rheinufer aus genießen konnten, begaben sich 180 Schwimmer:innen in den 4°C kalten Rhein.

Den Startschuss für die Tapferen gab Oberbürgermeister Nino Haase um 10:15 Uhr, bevor er sich selbst als Schwimmer unter die Teilnehmenden mischte. Diese verabschiedeten das Jahr teils kreativ verkleidet oder mit schwimmenden Utensilien beim gemeinsamen Schwimmen am Rheinufer entlang. Die geübten und professionell ausgestatten Schwimmer:innen wurden dabei von mehreren Rettungsbooten abgesichert - denn: Ohne Training, Ausrüstung und Absicherung ist das Schwimmen im Rhein lebensgefährlich! Gestartet sind die Teilnehmenden von der Treppe am Kaisertor. Die Teilnehmer:innen schwammen dann im Rhein etwa einen halben Kilometer bis zum Feldbergtor (Feldbergplatz).

Das "Abschwimmen" weist zum einen auf die besondere Aufgabe der Feuerwehr - die Wasserrettung - hin. Zum anderen wurden wieder die Kontakte mit weiteren in der Wasserrettung tätigen Organisationen gepflegt und gefördert. Neben den Gesprächen und dem Spaß am "kollektiven Wassertreten" stand die Unterstützung für die gute Sache im Vordergrund. Wie gewohnt wird auch dieses Jahr der Erlös aus der begleitenden Spendenaktion für einen guten Zweck gestiftet.

Die Spende geht dieses Jahr an den Verein Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main e.V. Der Verein wurde 1985 als kleine Gesprächsgruppe für trauernde Eltern gegründet, heute ist er ein Verein, der sich auf vielfältige Weise um Eltern, Geschwister und Kinder nach dem Verlust eines geliebten Menschen kümmert. Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main e.V. bietet nicht nur professionelle Begleitung durch Trauerbegleiter:innen, sondern auch Raum für den Austausch unter Betroffenen für Betroffene.

"Ich freue mich, dass wir so viele Menschen am Silvestertag an und in den Rhein locken konnten. Vielen Dank an die Feuerwehr Mainz für die tolle Organisation und allen Spender:innen für Ihren wertvollen Beitrag", sagte Oberbürgermeister Nino Haase. "Die Spendenaktion des Silvester-Abschwimmens ist ein wichtiges Signal der Unterstützung für die Menschen, die unter dem Verlust eines geliebten Menschen leiden."

Das bunte Teilnehmerfeld setzte sich aus den Feuerwehren Aschaffenburg, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Maintal, Main-Taunus-Kreis, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Offenbach und Wiesbaden, der Bereitschaftspolizei, der Wasserschutzpolizei, der Bundeswehr, der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie, verschiedenen Ortsgruppen der DLRG sowie des THW, privaten Tauchclubs und Mitarbeitenden von Politik und Verwaltung der Stadt Mainz zusammen. Zudem waren weitere bekannte Gesichter aus Politik und Gesellschaft am Rheinufer zugegen.

Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters Nino Haase und Herrn Stefan Behrendt, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Mainz, in der Rheingoldhalle gab es einen gemütlichen Ausklang in geselliger Runde.

Die Feuerwehr Mainz wünscht allen Bürger:innen einen sicheren Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2026.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell