Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260205-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Aukrug

Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 04.02.2025 kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Aukrug. Die Täter erbeuteten u.a. Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestern zwischen 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr gelang es unbekannten Tätern, sich gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Haus in der Schmäkoppel in Aukrug zu verschaffen.

Das betroffene Objekt wurde im rückwärtigen Bereich durch das Aufhebeln der Terrassentür angegangen. Die Täter gelangten in das Haus und durchsuchten mehrere Wohnräume. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 04.02.2026 verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Schmäkoppel in Aukrug bzw. den angrenzenden Straßen gemacht? Sind etwaigen Videoaufzeichnungen in der Nachbarschaft vorhanden auf denen möglicherweise unbekannte Personen oder Fahrzeuge erkennbar sind? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

