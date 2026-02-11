PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260211-1-pdnms Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf (ots)

Zwischen dem 09.02.2026, 21.00 Uhr und dem 10.02.2026, 07.00 Uhr kam es in der Hollerstraße in Büdelsdorf auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse zu einer Verkehrsunfallflucht, ein schwarzer Opel Astra wurde dort beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne die Polizei zu benachrichtigen. An dem beschädigten Opel Astra wurde zwar ein Zettel mit einer Mobilfunknummer hinterlassen, unter dieser angegebenen Telefonnummer ist aber niemand erreichbar. Die Polizei in Rendsburg hat jetzt Ermittlungen in Sachen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

