POL-NMS: 20260210-2-PDNMS-Ermittlungserfolg nach Fahrraddiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Nachdem ein Fahrrad aus einem Keller in Neumünster entwendet wurde, konnten die Täter durch die Polizei im Nachgang der Ermittlungen angetroffen werden.

In der Nacht vom 05.02.2026 auf den 06.02.2026 wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Hansaring in Neumünster ein Mountainbike entwendet. Der Diebstahl wurde durch einen Beamten des 2. Polizeireviers Neumünster aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dieses Fahrrad auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten wurde.

Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Neumünster konnten im Rahmen der Ermittlungen zwei deutsche jugendliche und einen deutschen heranwachsenden Tatverdächtigen antreffen. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer Widerstandshandlung eines Beschuldigten.

Die drei Personen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls/Hehlerei. Sie wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Fahrrad konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

