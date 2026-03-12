Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank schneller Mitteilung und präziser Täterbeschreibung: Mutmaßlicher Roller-Dieb festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold und -Nord:

Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Mittelfeldstraße in Kassel ein Motorroller durch zunächst unbekannte Täter gestohlen worden war, konnte die Polizei am gestrigen Mittwochabend dank eines aufmerksamen Mannes aus Kassel einen Tatverdächtigen festnehmen und das gestohlene Krad sicherstellen. Der Zeuge hatte sich gestern um 20 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet. Wie er schilderte, war ihm wenige Augenblicke zuvor im Struthbachweg ein Roller entgegengekommen, von dem er aus Erzählungen im persönlichen Umfeld wusste, dass dieser samt Kennzeichen geklaut worden war. Sofort alarmierte er die Polizei und wendete sein eigenes Fahrzeug, um dem Zweirad zu folgen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord fehlte von dem zunächst unbekannten Fahrer und seinem Sozius jede Spur, den abgestellten Roller, der Beschädigungen durch das Knacken des Lenkradschlosses aufwies, fanden die Beamten aber am Straßenrand. Da der Zeuge nicht nur eine präzise Beschreibung des Fahrers, sondern auch seine Fluchtrichtung angeben konnte, entdeckten die Polizisten den mutmaßlichen Dieb kurze Zeit später bei der Fahndung und nahmen den 20-Jährigen aus Kassel fest. Der junge Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, musste die Beamten auf das Revier begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls des Motorrollers ermittelt. Da der 20-Jährige außerdem keinen Führerschein hat, muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der bestohlene Mann aus Rothenditmold konnte sein Zweirad nach der Spurensicherung noch am Abend wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

