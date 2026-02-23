Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter durchbrachen Außenwand: Zeugensuche nach ungewöhnlichem Spielotheken-Einbruch

Offenbach (ots)

(lei) Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen in eine Spielhalle in der Waldstraße eingestiegen. Ein Loch von etwa 70 mal 70 Zentimetern Größe in der Außenwand im Hinterhof zeugte von dem ungewöhnlichen Einbruch in das Objekt mit 260er-Hausnummer.

In der Zeit zwischen 3 und 8 Uhr hatten die Täter demnach mehrere Steine der Wand auf noch unbekannte Weise entfernt - sie lagen vor und teilweise in der Spielothek - und so einen Durchbruch geschaffen. Im Inneren waren mehrere Spielautomaten umgeworfen und aufgebrochen worden. Außerdem zerstörten die Eindringlinge eine Computeranlage und nahmen Teile davon mit. Im Empfangsbereich fanden sich zudem aufgebrochene beziehungsweise durchwühlte Schubladen. Den ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld mitgenommen; wieveil genau muss jedoch noch erhoben werden. Der Sach- und Beuteschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei, die vor Ort bereits Spuren sicherte, hat sich nun die Klärung des Falls zur Aufgabe gesetzt. Hierzu ist sie auch auf Hinweise angewiesen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell