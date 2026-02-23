PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter durchbrachen Außenwand: Zeugensuche nach ungewöhnlichem Spielotheken-Einbruch

Offenbach (ots)

(lei) Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen in eine Spielhalle in der Waldstraße eingestiegen. Ein Loch von etwa 70 mal 70 Zentimetern Größe in der Außenwand im Hinterhof zeugte von dem ungewöhnlichen Einbruch in das Objekt mit 260er-Hausnummer.

In der Zeit zwischen 3 und 8 Uhr hatten die Täter demnach mehrere Steine der Wand auf noch unbekannte Weise entfernt - sie lagen vor und teilweise in der Spielothek - und so einen Durchbruch geschaffen. Im Inneren waren mehrere Spielautomaten umgeworfen und aufgebrochen worden. Außerdem zerstörten die Eindringlinge eine Computeranlage und nahmen Teile davon mit. Im Empfangsbereich fanden sich zudem aufgebrochene beziehungsweise durchwühlte Schubladen. Den ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld mitgenommen; wieveil genau muss jedoch noch erhoben werden. Der Sach- und Beuteschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei, die vor Ort bereits Spuren sicherte, hat sich nun die Klärung des Falls zur Aufgabe gesetzt. Hierzu ist sie auch auf Hinweise angewiesen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 06:04

    POL-OF: Flucht vor Kontrolle endet in Sackgasse: Strafanzeigen gegen Fahrer und Mitfahrer

    Hanau (ots) - (lei) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen zwei Männer im Alter von 29 und 25 Jahren. Ausgangspunkt der Strafanzeigen war die Sichtung eines blauen Fiat Punto gegen ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:59

    POL-OF: Tödlicher Unfall: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 3268

    Bruchköbel (ots) - (cl) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee sind am Sonntagmorgen zwei Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 8.50 Uhr ein Opel-Fahrer die Landstraße in Richtung Erlensee. Ein Mercedes-Fahrer kam ihm entgegen. Kurz hinter dem Ortsausgang von ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 07:58

    POL-OF: Fußgänger schwer verletzt - Bad Soden-Salmünster

    Main-Kinzig-Kreis (ots) - Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, kam es in Salmünster auf der Spessartstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster, welcher in Höhe der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Fußgängerüberweg überschritt, wurde von einem 66-jährigen Nissan-Fahrer, ebenfalls aus Bad Soden-Salmünster, erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren