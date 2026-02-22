Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Unfall: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 3268

Bruchköbel (ots)

(cl) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee sind am Sonntagmorgen zwei Autofahrer tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 8.50 Uhr ein Opel-Fahrer die Landstraße in Richtung Erlensee. Ein Mercedes-Fahrer kam ihm entgegen. Kurz hinter dem Ortsausgang von Bruchköbel kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Mercedes in Vollbrand.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Opels konnte an der Unfallstelle nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Rettungsdienst und Feuerwehr konnten den 78-jährigen Fahrer des Mercedes retten und verbrachten ihn in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, stellte die Polizei für die weiteren Untersuchungen sicher.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Aufgrund der laufenden Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Landstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee derzeit weiterhin voll gesperrt.

Offenbach, 22.02.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

