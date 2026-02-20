Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche wegen Raubes auf Parkplatz von Bankfiliale: Unbekannter flüchtete mit entrissener Tasche nach Attacke mit Pfefferspray

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit zahlreichen Streifen nach einem Räuber mit jüngerem Erscheinungsbild gesucht, der zuvor einen anderen Mann auf dem Gelände einer Bankfiliale in der Offenbacher Straße 1 überfallen hatte. Im Zuge von eingeleiteten Ermittlungen wegen schweren Raubes hat die Kriminalpolizei bereits Zeugen befragt und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 13.15 Uhr, so die bisherigen Informationen, hatte der 1,80 bis 1,85 Meter große Unbekannte von schlanker Statur einen 30-Jährigen auf dem Parkplatz des Geldinstituts unvermittelt angegangen, umgestoßen und mit Pfefferspray attackiert. Dort war der Mann gerade dabei, eine Laptoptasche mit Bargeld aus dem Kofferraum seines Autos zu holen. Mit der anschließend gewaltsam entrissenen Tasche samt Inhalt flüchtete der Täter in Richtung Parkplatz "Wilhelmsplatz". Bekleidet war er mit einem schwarzen, über den Kopf gezogenen Kapuzenpullover und insgesamt dunkler Kleidung. Die Fahndung nach ihm erbrachte bislang keine Ergebnisse.

Der 30-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in einem hinzugerufenen Rettungswagen ambulant behandelt.

Die Ermittler setzen jetzt auf aufmerksame Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Für Mitteilungen in dem Fall sind die Beamtinnen und Beamten jederzeit unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar.

