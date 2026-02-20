Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW aufgebrochen und Schmuck entwendet: Hinweise erbeten; Zeugensuche nach Einbruch in Pizzeria;Auf Unfall folgte Unfall: Bundesstraße kurzzeitig gesperrt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. BMW aufgebrochen und Schmuck entwendet: Hinweise erbeten - Offenbach

(me) Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brach ein Unbekannter ein schwarzes Auto auf und stibitzte aus diesem unter anderem Schmuck. Der Wagen mit OF-Kennzeichen und der Zahlenfolge 15 am Ende wurde gegen 16 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. In den darauffolgenden 14 Stunden schlug der Gauner eine der Fensterscheiben ein und konnte offenbar so den 5er BMW öffnen und im weiteren Verlauf durchsuchen. Mit Gegenständen im Wert von circa 3.000 Euro verschwand der Langfinger hiernach wieder. Hinweisgeber nehmen bitte mit den Ermittlern aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 Kontakt auf.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Pizzeria - Offenbach

(fg) Unbekannte sind am Donnerstagmorgen, zwischen 2.40 Uhr und 4.35 Uhr, in die Räumlichkeiten eine Pizzeria im Friedrichsring (30er-Hausnummern) eingedrungen. Nachdem sie eine Tür aufgehebelt und den Innenraum durchsucht hatten, flohen sie mit Geld aus der Kasse sowie einem Geldbeutel über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund vorliegender Videosequenzen sucht die Polizei Personenbeschreibungen nach zwei männlichen Tätern. Täter 1:

- trug eine Jogginghose (seitlich mit weißen Streifen), dunkle Schuhe mit weißen Schnürsenkeln und eine helle Jacke mit schwarzem Reißverschluss

Täter 2:

- war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet - hatte das Gesicht mit einer schwarzen Maske verdeckt

Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Berlingo-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs: Kollision mit Kia - Offenbach

(cb) Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Bieberer Straße, in Höhe der 170er-Hausnummern, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 31 Jahre alte Citroen-Fahrer kurz nach Passieren der Kreuzung einem vor ihm fahrenden Kia auf. Ursächlich für den Unfall könnte mitunter der Alkoholpegel des 31-Jährigen gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille, weshalb er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Wagen, an dem belgische Kennzeichenschilder angebracht waren, wurde stark beschädigt. Weder der Citroen noch der Kia waren fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der 49-jährige Kia-Fahrer leichte Verletzungen. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen Citroen-Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

4. Zeugen gesucht! Schwarzer Skoda angedotzt - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens am Mittwochnachmittag an einem abgestellten schwarzen Skoda. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand touchierte der Fahrzeugführer eines roten Twingos mit OF-Kennzeichen beim Ausparken den geparkten Skoda am Fahrzeugheck. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Die Beamten des Offenbacher Polizeireviers suchen Unfallzeugen, insbesondere Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeugführer/zur Fahrzeugführerin des roten Renaults geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

5. Kellerbrand: eine Person leicht verletzt - Dietzenbach

(cb) Zu einem Kellerbrand, bei der eine Person leichte Verletzungen davontrug, kam es am Freitag in der Kirchbornstraße (30er-Hausnummern). Gegen Mitternacht informierte die 84-jährige Hausbewohnerin die Rettungsleitstelle über starke Rauchentwicklung in ihrem Keller. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Etagen des Einfamilienhauses verhindern. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, löste der technische Defekt eines Stromverteilers im Kellergeschoss den Brand aus. Die Hauseigentümerin musste in einem Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach 30.000 Euro.

6. Auf Unfall folgte Unfall: Bundesstraße kurzzeitig gesperrt - Neu-Isenburg

(me) Am Freitagmorgen kam es auf der Bundesstraße 459 zwischen Neu-Isenburg und Dietzenbach innerhalb kürzester Zeit zu gleich zwei Verkehrsunfällen, wobei einer wohl im Zusammenhang mit dem anderen stand. Nach den bisherigen Erkenntnissen streiften sich zunächst zwei entgegengesetzt fahrende Wagenlenker. Beide Autos waren hiernach nicht mehr fahrbereit, was eine vorübergehende Sperrung der Fahrbahn und einen Rückstau verursachte. In diesem kam es kurz darauf zu einem weiteren Zusammenstoß, bei welchem ein Auto auf den vorausfahrenden Wagen auffuhr. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass durch die Kollisionen jemand verletzt wurde. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Zeugen der Unfälle melden sich bitte bei der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

7. Reizstoffpistole eingesetzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Obertshausen

(fg) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Freitagmorgen im Stadtteil Hausen in der Adenauerstraße ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein Unbekannter kurz vor 1 Uhr aus seinem schwarzen VW aus, ging auf einen Passanten zu und setzte unvermittelt eine Reizstoffpistole ein. Anschließend setzte sich der 18 bis 20 Jahre alte Täter, der schwarze Haare hatte und komplett dunkel gekleidet war, wieder in sein Fahrzeug und machte sich davon. Der 27-Jährige aus Obertshausen zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich der Täter und der Geschädigte persönlich bekannt sind. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm.

8. BMW X3 prallte gegen Schutzplanke: Zeugen gesucht! - Rodgau

(fg) Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Hanau kurz vor der Anschlussstelle Hanau zur Autobahn 3 entstand an einem BMW X3 ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gab an, dass ein blauer Kleinwagen gegen 9.30 Uhr eine Vollbremsung durchgeführt habe, weshalb er ebenfalls stark abbremsen musste. Im weiteren Verlauf rutschte der Wagen, möglicherweise auch aufgrund der zu diesem Zeitpunkt winterlichen Straßenverhältnisse, von seiner Spur und kollidierte linksseitig mit der Schutzplanke. Der Kleinwagen sei weitergefahren. Der 22 Jahre alte BMW-Fahrer blieb unverletzt. Bislang gibt es keine Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

9. Schmuck und Münzen aus Wohnung geklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Langen

(me) Einbrecher verschafften sich am Donnerstagabend Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Singes" (einstellige Hausnummern) und klauten aus den dortigen Wohnungen Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr brachen die Langfinger neben der Hauseingangstür auch die beiden Wohnungstüren im Inneren gewaltsam auf und konnten so die Wohnungen durchforsten. Mit ihrem Fang, bei dem es sich um hochwertige Münzen und Schmuck handelt, verschwanden sie hiernach wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

Offenbach, 20.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell