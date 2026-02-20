Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 9. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an Schulen und Seniorenstätten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 23.02.2026:

Dietzenbach, L 3001 (Unfallschwerpunkt);

- 24.02.2026:

Offenbach am Main, Mühlheimer Straße (schutzwürdige Zone);

- 25.02.2026:

Obertshausen, Tempelhofer Straße (Schulweg);

- 26.02.2026:

Rodgau-Nieder Roden, Frankfurter Straße (Seniorenstätte);

- 27.02.2026:

Hanau, Kastanienallee (Schulweg);

- 28.02. und 01.03.2026:

Hanau-Wolfgang, B 43a (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 20.02.2026, Pressestelle, Merlin Winges

