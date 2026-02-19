Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Kontrolle von Polizei und Zoll: Rund 300 illegale Einweg-Vapes sichergestellt

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamtes Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Zoll sind am Mittwoch im Offenbacher Stadtteil Bieber illegale und unversteuerte Einweg-E-Zigaretten sichergestellt worden.

Am Nachmittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Offenbach gemeinsam mit der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt eine Verkaufsstelle. Zuvor war ein Hinweis eingegangen, dass dort in Deutschland nicht zugelassene elektronische Zigaretten, sogenannte Vapes, in größerem Umfang verkauft werden.

Bei der Durchsuchung der Verkaufs- und Lagerräume stießen die Einsatzkräfte auf rund 300 unversteuerte Einweggeräte, die auf Grund ihrer Füllmenge nicht zugelassen sind. Die illegalen Vapes mit insgesamt über 11 Litern an Substituten wurden sichergestellt.

Gegen den Geschäftsinhaber wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Tabaksteuer in Höhe von rund 3.700 Euro festgesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Saarbrücken geführt und dauern noch an.

Bildquelle: Hauptzollamt Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell