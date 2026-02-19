Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung; Autodiebe wollten Porsche klauen; Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren: Fahrerin mit Mercedes flüchtete und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine 23-Jährige am Donnerstagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, in der Geleitsstraße (30er-Hausnummern) in Höhe einer dortigen Bar mit einer Personengruppe in Streit. Daraufhin hätten sie drei Personen gemeinschaftlich festgehalten und geschlagen. Zudem sei an ihren Haaren gezogen worden. Die Dietzenbacherin trug Verletzungen im Gesichtsbereich davon; eine Behandlung durch einen Rettungswagen habe sie jedoch abgelehnt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter nahm sich der jungen Frau an und brachte sie zum Polizeirevier in Offenbach. Die Beamtinnen und Beamten ermitteln nun und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Fahrrad geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(me) Schwarze Kappe, weißer Kapuzenpulli, grauer Jogginganzug, schwarze Nike-Schuhe, silberne Uhr am rechten Handgelenk: Hierbei handelt es sich um die Bekleidung eines mutmaßlichen Fahrraddiebs, der am Mittwochvormittag zuschlug. Gegen 11.25 Uhr wurde der Mann, der sich scheinbar unberechtigt Zutritt zum Mehrfamilienhaus im Taunusring (30er-Hausnummern) verschafft hatte, durch einen Anwohner gesehen. Kurz darauf wurde das Fehlen des Mountainbikes bemerkt. Die Beamten des Polizeireviers nehmen Hinweise unter der 069 8098-5100 entgegen.

3. Werkzeuge aus Nissan geklaut: Zeugensuche der Polizei - Rödermark

(me) Mutmaßlich unter Zuhilfenahme einer technischen Vorrichtung gelang es Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, einen weißen Nissan zu öffnen und aus diesem Werkzeug zu stehlen. Der Townstar mit OF-Kennzeichen wurde gegen 21 Uhr in der Riemenschneiderstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Gegen 7 Uhr am Folgetag wurden der geöffnete Wagen und das Fehlen der Bohrmaschine und weiterer Arbeitsgeräte im Wert von etwa 11.500 Euro bemerkt. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich über die Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Handy geraubt: Kripo sucht nach Zeugen - Dreieich

(fg) In Dreieichenhain in der Straße "An der Trift" ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 5.40 Uhr, ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein 18-Jähriger aus Langen befand sich im Bereich des dortigen Waldrands, als zwei maskierte Unbekannte sich von hinten näherten und ihn schreiend zur Herausgabe seines Handys aufforderten. Da der junge Mann aus Langen sein Handy festhielt, griffen die Täter nach diesem und schubsten den 18-Jährigen letztlich zu Boden. Mit dem entrissenen Mobiltelefon machten sich die beiden Maskierten im Alter von 30 bis 40 Jahren davon. Die beiden schwarz gekleideten Täter waren etwa 1,80 Meter groß und hatten sportliche Figuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Autodiebe wollten Porsche klauen - Dreieich

(cb) Zwei bis dato Unbekannte wollten wohl am Mittwoch, zwischen 1.05 Uhr und 1.30 Uhr, einen Porsche klauen, welcher in einer Garage im Wiesenweg (20er-Hausnummern) abgeparkt war. Die mutmaßlichen Autodiebe öffneten die Garage und benutzten anschließend wohl einen sogenannten Jammer um den weißen Cayman zu öffnen. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse der Kriminalpolizei, ließen die Täter von ihrer Tat ab, als sie sich ertappt fühlten. Sie können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- Bekleidung: dunkle Jacke, weiße Jogginghose und schwarze Turnschuhe

Täter 2:

- Bekleidung: dunkle Jacke und dunkle Schuhe

Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

6. Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren: Fahrerin mit Mercedes flüchtete - Langen

(me) Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen sucht derzeit Zeugen einer Kollision zwischen einer 31 Jahre alten Fußgängerin und einer Autofahrerin. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bog die Mercedes-Lenkerin vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Elisabeth-Selbert-Allee (10er-Hausnummern) auf die dortige Straße ab und übersah offenbar die auf dem Fußgängerüberweg querende Frau aus Langen. Durch den Zusammenstoß mit der silbernen E-Klasse wurde die junge Dame leicht verletzt. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu rufen, fuhr die Dame einfach davon. Die Straftat passierte am Dienstag, gegen 14.30 Uhr. Zeugen des Unfalls melden sich bitte über die Telefonnummer 069 8098-5699 in Offenbach.

7. Schnelle Festnahme nach Bedrohung mit Pfefferpistole - Langen

(cb) Ein 23 Jahre alter Mann soll einen 25-Jährigen am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, mit einer Pfefferpistole bedroht haben, weshalb die Polizei in Offenbach die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen hat. Die beiden Männer begegneten sich kurz nach 17 Uhr in der Straße "Oberer Steinberg", hier im Bereich der 30er-Hausnummern, und gerieten verbal aneinander. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere mit einer Reizstoffpistole auf den 25-Jährigen gezielt haben. Anschließend entfernte er sich und konnte kurze Zeit später von den hinzugerufenen Ordnungshütern vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme sowie die erkennungsdienstliche Behandlung des Langeners. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Langen (06103 9030-0) in Verbindung.

Offenbach, 19.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell