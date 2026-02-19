Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen gegen 58-Jährigen wegen Verdachts der Urkundenfälschung

Langen (ots)

(lei) Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt die Polizei nun gegen einen 58-Jährigen.

Der Mann hatte am Dienstagnachmittag in einer Langener Apotheke ein Rezept für ein Potenzmittel vorgelegt. Doch statt durchschlagender Wirkung entfaltete das Dokument vor allem Zweifel: Den Mitarbeitenden fielen nicht nur Unstimmigkeiten bei der Aufmachung, sondern auch beim Ausstellungsdatum auf - dieses war nämlich auf den Folgetag datiert. Das Rezept wurde zwecks weiterer Prüfung einbehalten, der Mann ging zunächst seines Weges. Als er am Mittwochnachmittag erneut vor Ort erschien, wartete jedoch nicht nur das erhoffte Medikament auf ihn, sondern auch eine verständigte Polizeistreife. Die Beamten nahmen den 58-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Wache.

Bei einer angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem einen mutmaßlich gefälschten Arztstempel sowie Blankorezepte, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen gegen den aus dem Landkreis Offenbach stammenden Mann, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, dauern an.

