POL-OF: Zeugensuche: Fußgänger geriet mit Autofahrer aneinander; Betrügerische Handwerker gingen leer aus; 34-Jähriger bei mutmaßlicher Attacke mit Hammer schwer verletzt

1. Zeugensuche: Fußgänger geriet mit Autofahrer aneinander - Hanau

(me) Zwischen dem Fahrer eines weißen Kastenwagens und einem querenden Fußgänger kam es am Dienstagnachmittag zu einem kleinen Handgemenge. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 53-Jährige über die Straße laufen, weshalb der Autofahrer stehenblieb. Offenbar dauerte ihm die Situation zu lange, weshalb er hupte. Der Passant wollte den Hupenden daraufhin zur Rede stellen. Im weiteren Verlauf soll der aus dem Wetteraukreis stammende Spaziergänger durch sein Gegenüber beleidigt und bespuckt worden sein. Durch das unvermittelte Anfahren des etwa 30 Jahre alten und schlanken Mannes mit dunklen Haaren stürzte sein Kontrahent und verletzte sich hierbei leicht. Hiernach flüchtete der Lenker mit seinem Wagen, der ein ausländisches Kennzeichen mit der Zahlenfolge 319 gehabt haben soll, in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Hanau sucht nun nach Zeugen der Konfrontation. Diese melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Einbrecher brachen Spielautomaten auf: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Lamboystraße (einstellige Hausnummern). Im Gastraum brachen sie, so der Stand der Ermittlungen, zwei Spielautomaten auf und entnahmen aus diesen das Bargeld. Des Weiteren machten sich die Täter an der Kasse zu schaffen und plünderten diese. Der durch die Unbekannten verursachte Gesamtsachschaden wird mit etwa 30.000 Euro angegeben. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

3. Uhren von Einbrechern erbeutet - Niederdorfelden

(cb) Etwa 20 Armbanduhren im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem diese in eine Wohnung in der Saint-Sever-Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen waren. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Erdgeschosswohnung. Hier durchsuchten sie anschließend die Wohnräume und flüchteten mit den Armbanduhren. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird mit etwa 800 Euro angegeben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Einbrecher nahmen Schmuck mit: Kripo sucht nach Zeugen - Langenselbold

(fg) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstagabend in der Niedergründauer Straße (30er-Hausnummern) ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, sich zu melden. Zwischen 17.50 Uhr und 21.45 Uhr öffneten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die Terrassentür und betraten anschließend das Wohnhaus. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss. Anschließend flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Einbrecher nahmen Schmuck und mehrere Uhren mit. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Betrügerische Handwerker gingen leer aus - Freigericht

(cb) Ein Senior ließ sich am Dienstag von vier Mitarbeitern einer vermeintlichen Firma die Regenrinne seines Hauses im Freigerichter Ortsteil Somborn erneuern. Einer der vier Handwerker, der mutmaßliche Chef der Bande, einigte sich im Vorfeld der Arbeiten mit dem Senior auf einen Preis. Kurz vor Fertigstellung der Erneuerung der Regenrinnen des Einfamilienhauses forderte der Rädelsführer die dreifache Summe des vereinbarten Preises. Um tatsächlich das Geld zu bekommen, fuhr er den betagten Herrn über die Straße "Am Schwalbengrund" sogar zu dessen Hausbank. Nur dank eines umsichtigen Bankmitarbeiters, welcher die Auszahlung von mehreren tausend Euro blockierte, gingen die betrügerischen Handwerker leer aus. Die Kriminalpolizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise zu den vier Handwerkern und deren Fahrzeug unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Falls plötzlich angebliche Handwerker ohne von Ihnen erteilten Auftrag an Ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind, seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Linsengericht

(cb) Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Sandacker" ereignete, suchen die Beamten der Polizeistation Gelnhausen nun Zeugen. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Ford Puma gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr am grauen Wagen mit MKK-Kennzeichen gegen 12.15 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug Beschädigungen im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro aufwies. Vermutlich, so die Ermittler, beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite des Ford und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizeistation Gelnhausen.

7. 34-Jähriger bei mutmaßlicher Attacke mit Hammer schwer verletzt - Bad Orb

(lei) Unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss sich nun ein 24-Jähriger verantworten, gegen den die Polizei in Bad Orb entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Diese gründen auf einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße zugetragen haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen der Beamten zufolge soll sich der Tatverdächtige dort gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 34-Jährigen verschafft haben. Anschließend habe er Mobiliar beschädigt und gewaltsam auf den Bewohner eingewirkt, wobei auch ein Hammer zum Einsatz gekommen sei, so der Vorwurf. Der 34-Jährige erlitt im Zuge dessen markante Verletzung an mehreren Stellen, weswegen er kam zur Versorgung der Wunden in ein Krankenhaus kam. Der 24-Jährige flüchtete danach aus der Wohnung. Die Hintergründe der Tat sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen; beide Männer kennen sich offenbar. Die Beamten schließen nicht aus, dass Anwohner oder Passanten den Vorfall mitbekommen haben könnten. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Orb zu melden (06052 9148-0).

8. Vermisste sind wieder da - Obertshausen / Sinntal / Offenbach und Frankfurt am Main

(fg) Die seit dem 8. Februar vermisste 15-Jährige aus Sinntal und ihre gesuchte Begleiterin sind wieder da. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 18.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

