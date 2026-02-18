Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann mit Pfefferspray attackiert: Polizei sucht nach Zeugen; Zwei Personengruppen gerieten aneinander: Zeugensuche!; Suche nach geklautem X5: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mann mit Pfefferspray attackiert: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Ein junger Mann wurde am Dienstagabend aus einer Gruppe heraus mit Pfefferspray attackiert, weswegen die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Kurz nach 20 Uhr trafen der Offenbacher und die Gruppe, die ebenfalls aus drei bis vier jungen Männern bestand, im Bereich des Mathildenplatzes aufeinander. Nachdem die Substanz in das Gesicht des 21-Jährigen gesprüht worden war, machte sich die Gruppe schleunigst auf und davon. Hinweisgeber nehmen bitte mit den Beamten des Polizeireviers (069 8098-5100) Kontakt auf.

2. Streit eskalierte: 21-Jähriger soll Fahrzeug beschädigt haben - Offenbach

(cb) Nachdem am Dienstagvormittag offenbar ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 42 Jahren eskalierte, hat die Polizei in Offenbach unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 10.55 Uhr zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In der Folge soll der Jüngere dem Älteren gedroht haben. Im Anschluss sei der 21 Jahre alte Offenbacher zu einem grauen Honda Accord gegangen, welcher am Fahrbahnrand der Erich-Ollenhauer-Straße (40er-Hausnummern) abgeparkt war. Hier habe er anschließend mit einem Schlagstock auf den Wagen eingeschlagen. Hierdurch verursachte der junge Mann einen Sachschaden von ungefähr 7.000 Euro. Die hinzugerufenen Schutzleute nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei den Beamten des Offenbacher Polizeireviers zu melden.

3. Zwei Personengruppen gerieten aneinander: Zeugensuche! - Heusenstamm

(fg) Am Dienstagabend gerieten in der Frankfurter Straße im Bereich der 50er-Hausnummern gegen 21.20 Uhr zwei Personengruppen aus bislang unbekannten Gründen aneinander, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Laut eines 15 Jahre alten Geschädigten, der rund 45 Minuten nach der Auseinandersetzung an der S-Bahn-Station Offenbach Ost ausfindig gemacht werden konnte, wirkten die Unbekannten mit Schlägen auf ihn ein. Außerdem hätte einer der Unbekannten ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt; aufgrund dessen klagte der Jugendliche im Rahmen der Anzeigenaufnahme über Schmerzen an seinen Augen. Durch einen Schlag ins Gesicht war zudem ein Schneidezahn abgebrochen. Die gesuchte Personengruppe bestand aus zwei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren und zwei jungen Frauen im Alter von etwa 20 Jahren. Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare und einen Ziegenbart; der andere hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei.

4. E-Klasse aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht: Zeugensuche! - Mühlheim am Main

(fg) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine in der Ernst-Abbe-Straße (einstellige Hausnummern) geparkte Mercedes E-Klasse ein, durchwühlten den Innenraum und flohen. Um ins Innere zu gelangen hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und dadurch einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Offensichtlich beabsichtigten die Unbekannten noch weitere Fahrzeuge in der Ernst-Abbe-Straße und der Straße "An der Hildebrandsmühle" zu öffnen. Der Polizei liegen dahingehend bisher vier weitere Strafanzeigen vor; in diesen Fällen blieb es jedoch bei Versuchen. Die Scheibe der E-Klasse wurde zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, eingeschlagen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0.

5. Vermisste sind wieder da - Obertshausen / Sinntal / Offenbach und Frankfurt am Main

(fg) Die seit dem 8. Februar vermisste 15-Jährige aus Sinntal und ihre gesuchte Begleiterin sind wieder da. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

6. Unbekannte hatten es auf Wohnmobil abgesehen: Zeugen gesucht! - Egelsbach

(fg) In der Woogstraße im Bereich der 40er-Hausnummern brachen Unbekannte das Schloss eines Zauns auf und öffneten im weiteren Verlauf ein auf dem dortigen Parkplatz stehendes Wohnmobil. So war unter anderem die Motorhaube des Reisegefährts geöffnet. Was die Täter mitnahmen und ob sie auch etwas aus dem Inneren entwendeten, steht bislang nicht fest. Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, gemeldet. Entsprechende Spuren wurden noch vor Ort gesichert. Die Kripo bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Suche nach geklautem X5: Hinweise erbeten - Dreieich

(me) Unbekannten gelang es, am frühen Mittwochmorgen die mechanischen und technischen Sicherungen eines schwarzen SUV zu überwinden und diesen zu entwenden. Gegen 2.15 Uhr machten sich die Gauner an dem BMW X5 mit OF-Kennzeichen zu schaffen und fuhren wenig später mit dem Wagen aus dem Pirschweg (einstellige Hausnummern) davon. Der Wert des Gefährts wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt nun und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte über die Telefonnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

8. Unfall vermutlich durch Fehler beim Fahrspurwechsel - Autobahn 3 / Anschlussstelle Hanau

(cb) Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Unfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 13.800 Euro entstand. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse wollte ein 63 Jahre alter Wohnmobilfahrer gegen 19.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hanau und Seligenstadt von der rechten auf die mittlere Fahrspur der drei vorhandenen Fahrstreifen wechseln. Ein auf der mittleren Spur befindlicher weißer Kia musste, um eine Kollision mit dem Wohnmobil zu vermeiden, auf die linke Fahrspur ausweichen. Vermutlich übersah die 28-jährige Fahrerin des Kia einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen roten Honda. Der Kia und der Honda kollidierten seitlich miteinander, wobei der rote Wagen gegen die Betonleitwand gedrückt wurde. Der Civic war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0) in Verbindung zu setzen.

9. Falsche Bankmitarbeiter tricksten Seniorin aus - Seligenstadt

(me) Zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur, dunkelblonde Haare: So in etwa sah ein Mann aus, der sich am Dienstagnachmittag als Bankmitarbeiter ausgab und später rund 2.000 Euro erbeutete. Gegen 17 Uhr erhielt die ältere Dame aus der Steinerstraße einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Um eine ominöse Abbuchung zu stoppen, würde gleich ein Kollege bei ihr klingeln - dieser benötige ihre EC-Karte. Die Seniorin händigte dem gepflegt aussehenden Mann daraufhin ihre Bankkarte aus, um wenig später eine unberechtigte Abhebung von ihrem Konto festzustellen. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich unter der Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus Offenbach zu melden.

Offenbach, 18.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell