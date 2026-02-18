PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigaretten bei Einbruch in Kiosk gestohlen

Offenbach (ots)

(lei) Auf eine hohe vierstellige Summe wird der Beute- und der Sachschaden geschätzt, der bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Nacht zu Mittwoch in der Bürgeler Straße entstanden ist. Zwei Unbekannte, so die derzeitige Erkenntnis der hinzugezogenen Polizei, hatten kurz nach halb drei die Tür zu dem Geschäft aufgehebelt. Danach packten sie eilig jede Menge Zigaretten in dunkle Taschen und machten sich damit davon. Die zwei Eindringlinge waren offensichtlich maskiert, dunkel gekleidet und trugen dicke Jacke und wohl auch Handschuhe. Eine sofortige Suche nach ihnen durch mehrere Polizeistreifen führte bis dato nicht zum Erfolg. Hinweise zu dem Duo nimmt die Kriminalpolizei entgegen (069 8098-1234). Die Ermittler sicherten vor Ort bereits Spuren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren