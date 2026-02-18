Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigaretten bei Einbruch in Kiosk gestohlen

Offenbach (ots)

(lei) Auf eine hohe vierstellige Summe wird der Beute- und der Sachschaden geschätzt, der bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Nacht zu Mittwoch in der Bürgeler Straße entstanden ist. Zwei Unbekannte, so die derzeitige Erkenntnis der hinzugezogenen Polizei, hatten kurz nach halb drei die Tür zu dem Geschäft aufgehebelt. Danach packten sie eilig jede Menge Zigaretten in dunkle Taschen und machten sich damit davon. Die zwei Eindringlinge waren offensichtlich maskiert, dunkel gekleidet und trugen dicke Jacke und wohl auch Handschuhe. Eine sofortige Suche nach ihnen durch mehrere Polizeistreifen führte bis dato nicht zum Erfolg. Hinweise zu dem Duo nimmt die Kriminalpolizei entgegen (069 8098-1234). Die Ermittler sicherten vor Ort bereits Spuren.

