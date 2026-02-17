Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den schwarzen BMW angedotzt?; Zeugensuche nach Werkzeugdiebstahl von Baustelle; E-Scooter geklaut: Hinweise erbeten! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat den schwarzen BMW angedotzt? - Hanau

(cb) Die Beamten des Hanauer Polizeireviers suchen Zeugen einer Unfallflucht, welche sich am Montag in der Nordstraße (20er-Hausnummern) ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte der Fahrzeugeigentümer seinen schwarzen 3er-BMW gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr gegen 18.50 Uhr musste er Beschädigungen am Fahrzeugheck in Höhe von etwa 1.500 Euro feststellen. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Wagen mit HU-Kennzeichen und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

2. Nach Verkehrsunfallflucht: Suche nach dunkelblauem Verursacher - Maintal

(me) Am Montagabend kam es in einem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß von zwei Autos, wobei einer der beiden Lenker hiernach mit seinem Wagen die Flucht ergriff. Gegen 18.40 Uhr kam es im Bereich der Rhönstraße / Hochstraße offenbar aufgrund der Missachtung der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" zur Kollision eines dunkelblauen Kombis und eines gleichfarbigen Opel. Während der Agila-Lenker vor Ort blieb und seinen Schaden von etwa 1.000 Euro begutachtete, fuhr der Verursacher in seinem Gefährt mit EL-Kennzeichen und einer roten Aufschrift auf der Seite einfach davon. Die Beamten aus Maintal ermitteln nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach Zeugen des Zusammenstoßes. Diese wenden sich bitte über die Telefonnummer 06181 4302-0 an die Polizeistation in Maintal.

3. Zeugensuche nach Werkzeugdiebstahl von Baustelle - Gründau

(cb) Über die gewaltsam aufgehebelte Eingangstür einer Baustelle in der Rudolf-Walther-Straße (einstellige Hausnummern) verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 2 Uhr, Zutritt und hinterließen hierdurch einen Sachschaden von ungefähr 350 Euro. Aus dem Inneren des entkernten Objektes nahmen diese anschließend mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 8.000 Euro mit sich. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. E-Scooter geklaut: Hinweise erbeten! - Bad Soden-Salmünster

(cb) Einen schwarzen E-Scooter im Wert von knapp 500 Euro klauten bis dato Unbekannte vom Fahrradport in der Bahnhofstraße. Der Eigentümer des Rollers stellte diesen am Samstag, gegen 14 Uhr, ab und schloss diesen mit einem Fahrradschloss an. Bei seiner Rückkehr am Montagabend, gegen 21 Uhr, musste er feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und sein Scooter geklaut war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Beamten der Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 17.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

