Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte nahmen 19-Jährigem Bauchtasche ab; Lose Ladung, teure Folgen: Lkw verlor jede Menge Erde; Insasse mit Pfeffer besprüht: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannte nahmen 19-Jährigem Bauchtasche ab - Offenbach

(cb) Ein bis dato Unbekannter lockte am Montagnachmittag einen 19-Jährigen in einen Hinterhof in der Gabelsbergerstraße (10er-Hausnummern), wo ihm die Bauchtasche abgenommen wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führte er den jungen Mann in die Hofeinfahrt. Dort standen noch zwei weitere unbekannte Männer. Während der erste Täter den Heranwachsenden gegen die Hauswand drückte und ihn mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedrohte, soll einer seiner Komplizen ihm die Bauchtasche samt Inhalt abgerissen haben. Der dritte aus dem Bunde stand augenscheinlich Schmiere. Mit der hochwertigen Tasche erbeutete das Trio eine Geldbörse und etwa 400 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die drei in Richtung Waldstraße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 20 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - Bekleidung: graue Jacke, dunkle Hose

Täter 2:

- zwischen 20 und 25 Jahre alt - zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß - hatte auffällige Locken - Bekleidung: weißer Jogginganzug

Täter 3:

- etwa 20 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - von dicker Statur

Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, setzt sich bitte mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Offenbach

(me) Zwischen Donnerstag und Freitag waren Diebe auf einer Baustelle in der Sprendlinger Landstraße (10er-Hausnummern) am Werk. Offenbar unbemerkt verschafften sich die Eindringlinge Zugang zum Grundstück und den dort gelagerten Baumaterialien. Von diesen nahmen sie knapp 30 Kupferkabelrollen im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro an sich und verschwanden wieder. Die Tat passierte in der Zeit zwischen 14 Uhr und 7 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich über die 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

3. Betrüger ergaunerten sich mehrere hundert Euro - Offenbach

(me) Sie brachten am Montagnachmittag einen Senior dazu, mehrere hundert Euro von seinem Konto abzuheben und stahlen dieses im Anschluss, weshalb die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Gegen 15.10 Uhr erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Um nicht das Opfer einer Straftat zu werden, müsse er seine Ersparnisse abheben und an die Polizei übergeben. Mit diesen Worten machte sich der Anwohner aus der Blumenstraße auf den Weg und hob etwa 600 Euro an Bargeld ab. Ein etwa 18 Jahre alter und circa 1,75 Meter großer Gauner von schlanker Statur traf den Rentner schließlich an seiner Anschrift. Mit den Scheinen rannte der Unbekannte, der eine dunkle Wollmütze und eine dunkle Jacke getragen haben soll, anschließend davon. Hinweise nimmt die Kripo aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Eingebrochen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro geklaut - Dietzenbach

(me) Am frühen Dienstmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Offenbacher Straße. Offenbar mit einer Art Eisenstange beschädigten Unbekannte die Glasscheibe des Eingangs und gelangten so in die Verkaufs- und Büroräume. Hier fielen den Eindringlingen noch mehrere Vitrinen zum Opfer, bevor sie mit dem Inhalt, bei dem es sich um Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro handeln dürfte, in der Dunkelheit verschwanden. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf 10.000 Euro belaufen. Das Einbruchskommissariat hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Geschehens. Ein Kontakt kann über die Hotline 069 8098-1234 hergestellt werden.

5. Lose Ladung, teure Folgen: Lkw verlor jede Menge Erde - Obertshausen / Frankfurt am Main

(lei) Erde hier, Erde dort: Ein Lkw hat am Dienstagmorgen in und um Obertshausen herum geladene Erde verloren und damit unter anderem Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei beschäftigt. Gegen 7.20 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei einen Lastwagen, dessen braune Fracht sich während der Fahrt offenbar selbstständig machte. Die Erde sowie teilweise auch Steine verteilten sich von einer Baustelle in der Ringstraße über den Rembrücker Weg und die Heusenstammer Straße bis zur Anschlussstelle Obertshausen der Bundesautobahn 3. Kurz nach Eingang der Mitteilung konnte der betreffende Lkw an der Anschlussstelle Frankfurt-Süd durch die Autobahnpolizei angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den 44-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeld wegen unzureichender Ladungssicherung verhängt. Zudem könnten ihm die Kosten für die Reinigung in Rechnung gestellt werden. Zwischenzeitlich meldete sich ein weiterer Autofahrer bei der Polizei. Nach seinen Angaben seien in Höhe des Offenbacher Kreuzes Teile der verlorenen Ladung gegen Motorhaube und Windschutzscheibe seines Wagens geprallt und hätten Sachschaden verursacht. Die großflächigen Verunreinigungen mussten anschließend aufwendig beseitigt werden. Neben der Feuerwehr Obertshausen war auch der städtische Bauhof im Einsatz. Die Auffahrt zur Autobahn 3 in Richtung Frankfurt war derart verschmutzt, dass sie für die Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden musste. Gegen 12 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

6. Insasse mit Pfeffer besprüht: Zeugen gesucht! - Rodgau

(me) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, in deren Verlauf der eine den anderen mit einer reizenden Substanz attackiert haben soll. Gegen 22.45 Uhr kamen die beiden Autos auf der Büchnerstraße (einstellige Hausnummern) zum Stehen. Nach einem kurzen Streitgespräch sei der Mitfahrer durch den Lenker des anderen Wagens unvermittelt mit Pfefferspray besprüht und hierdurch leicht verletzt worden. Nach der Attacke fuhr der andere Aggressor in unbekannte Richtung davon, weshalb die Polizei nun nach Zeugen der Auseinandersetzung sucht. Die Polizeistation in Heusenstamm nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

7. Nach riskantem Überholmanöver: Polizei sucht Zeugen und potenzielle Geschädigte - Langen

(me) Er soll am Samstag mehrere Autos auf der Bundesstraße 486 überholt und so den Gegenverkehr zum Abbremsen gezwungen haben - so die Vorwürfe gegen einen Mercedeslenker. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-Jährige mit seiner E-Klasse mit HP-Kennzeichen gegen 22.05 Uhr die Schnellstraße von Dietzenbach in Richtung Langen und soll hierbei an mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Gegenspur vorbeigefahren sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, musste offenbar mindestens ein Verkehrsteilnehmer stark abbremsen. Polizeibeamte beobachteten das Manöver, nahmen unmittelbar die Verfolgung auf und konnten den Wagen und seine Insassen einer Kontrolle unterziehen. Zeugen und mögliche weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer setzen sich bitte mit den Ordnungshütern aus Langen (06103 9030-0) in Verbindung.

8. Heckscheibe von BMW eingeschlagen: Wer hat etwas beobachtet? - Hainburg

(me) Die Polizei aus Seligenstadt sucht Zeugen einer Sachbeschädigung vom Montagabend. Die Heckscheibe eines weißen BMW, welcher in der Josefstraße zum Beladen abgestellt worden war, wurde durch einen noch unbekannten Jugendlichen in einer glänzend schwarzen Jacke beschädigt. Gegen 18.30 Uhr wurde durch die Verantwortlichen, die sich noch in der Nähe des Wagens mit HH-Kennzeichen und der Zahlenfolge 630 befanden, das Geräusch des beschädigten Glases wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Gruppe von jungen Leuten neben dem Auto, die aufgrund ihrer Kostümierung möglicherweise auf dem Weg zu oder von einer Faschingsveranstaltung war. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweisgeber melden sich auf der Wache der Station (06182 8930-0).

Offenbach, 17.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell