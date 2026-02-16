Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermutlicher Zusammenhang: Weiterer Trickbetrug angezeigt

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Nach dem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin in Offenbach am Samstag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6217320) ist nun ein weiterer, ähnlich gelagerter Fall aus Mühlheim am Main angezeigt worden. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang.

Der am Montagvormittag erstatteten Anzeige zufolge klingelten eine Frau und ein Mann gegen 14 Uhr an der Wohnung einer Seniorin in der Ebertstraße - vermutlich handelte es sich um dasselbe Pärchen.

Auch sie gaben sich als Mitarbeitende desselben Telekommunikationsunternehmens aus. Auch hier erlangten sie Zutritt zu den vier Wänden der Rentnerin, indem sie einen Vorwand im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau nutzten. Im Zuge des Gesprächs stahl die Frau, die auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt wurde und 1,70 bis 1,75 Meter groß war, mehrere Schmuckstücke. Danach machten sich beide schleunigst aus dem Staub. Der etwa gleichaltrige Komplize wurde in dem Fall als ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben und hatte ebenfalls dunkle Haare. Die Beschreibungen decken sich weitgehend mit denen aus dem Offenbacher Fall, der sich eine gute halbe Stunde später ereignete.

Wer Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich an die Offenbacher Kriminalpolizei zu wenden (069 8098-1234).

