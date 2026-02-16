Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Handwerker: Trickdiebe erbeuteten Goldschmuck

Offenbach (ots)

(lei) Im Stadtteil Bieber ist eine Seniorin jüngst zum Opfer dreister Trickdiebe geworden. Ein bislang unbekanntes Pärchen verschaffte sich am Samstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung in der Straße "Im Frankfurter Grund" und entwendete Goldschmuck.

Gegen 14.30 Uhr klingelten die etwa 25 Jahre alten Täter an der Wohnungstür, gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und zeigten augenscheinlich gefälschte Dienstausweise vor. Unter dem Vorwand, eine Leitungsprüfung im Zusammenhang mit einem geplanten Glasfaseranschluss durchführen zu müssen, überzeugten sie die Rentnerin, sie in die Wohnung zu lassen.

Während des Aufenthalts in der Wohnung gelang es dem Duo offenbar unbemerkt, drei Goldringe an sich zu nehmen. Anschließend verließen sie die Wohnung und verschwanden.

Der männliche Täter hatte kurze dunkle Haare und trug ein graues Sweatshirt mit magentafarbenem Aufdruck. Seine Begleiterin hatte hüftlange braune Haare und war ebenfalls entsprechend gekleidet.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach am Main unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Beamten raten zudem zu einigen Verhaltenstipps, um sich zu schützen:

- Unangekündigte Handwerker nicht einlassen: Seriöse Unternehmen kündigen Termine in der Regel schriftlich an.

- Ausweise genau prüfen: Lassen Sie sich Dienstausweise zeigen und prüfen Sie diese sorgfältig. Im Zweifel rufen Sie beim Unternehmen an - nutzen Sie dabei eine selbst recherchierte Telefonnummer, nicht die von den Besuchern genannte.

- Tür nur mit Sicherung öffnen: Nutzen Sie Türspion, Gegensprechanlage und Türsperre.

- Wertgegenstände sicher aufbewahren: Bewahren Sie Schmuck und Bargeld möglichst nicht offen zugänglich auf.

- Nachbarn informieren: Sprechen Sie mit Nachbarn, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

- Im Zweifel die Polizei rufen: Wählen Sie im Notfall den Notruf 110.

Gerade ältere Menschen werden gezielt von Trickdieben angesprochen. Angehörige sollten regelmäßig über aktuelle Tätermaschen informieren und Verhaltensregeln wie diese besprechen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell