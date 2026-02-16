PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Handwerker: Trickdiebe erbeuteten Goldschmuck

Offenbach (ots)

(lei) Im Stadtteil Bieber ist eine Seniorin jüngst zum Opfer dreister Trickdiebe geworden. Ein bislang unbekanntes Pärchen verschaffte sich am Samstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung in der Straße "Im Frankfurter Grund" und entwendete Goldschmuck.

Gegen 14.30 Uhr klingelten die etwa 25 Jahre alten Täter an der Wohnungstür, gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und zeigten augenscheinlich gefälschte Dienstausweise vor. Unter dem Vorwand, eine Leitungsprüfung im Zusammenhang mit einem geplanten Glasfaseranschluss durchführen zu müssen, überzeugten sie die Rentnerin, sie in die Wohnung zu lassen.

Während des Aufenthalts in der Wohnung gelang es dem Duo offenbar unbemerkt, drei Goldringe an sich zu nehmen. Anschließend verließen sie die Wohnung und verschwanden.

Der männliche Täter hatte kurze dunkle Haare und trug ein graues Sweatshirt mit magentafarbenem Aufdruck. Seine Begleiterin hatte hüftlange braune Haare und war ebenfalls entsprechend gekleidet.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach am Main unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Beamten raten zudem zu einigen Verhaltenstipps, um sich zu schützen:

   - Unangekündigte Handwerker nicht einlassen: Seriöse Unternehmen 
     kündigen Termine in der Regel schriftlich an.
   - Ausweise genau prüfen: Lassen Sie sich Dienstausweise zeigen und
     prüfen Sie diese sorgfältig. Im Zweifel rufen Sie beim 
     Unternehmen an - nutzen Sie dabei eine selbst recherchierte 
     Telefonnummer, nicht die von den Besuchern genannte.
   - Tür nur mit Sicherung öffnen: Nutzen Sie Türspion, 
     Gegensprechanlage und Türsperre.
   - Wertgegenstände sicher aufbewahren: Bewahren Sie Schmuck und 
     Bargeld möglichst nicht offen zugänglich auf.
   - Nachbarn informieren: Sprechen Sie mit Nachbarn, wenn Ihnen 
     etwas verdächtig vorkommt.
   - Im Zweifel die Polizei rufen: Wählen Sie im Notfall den Notruf 
     110.

Gerade ältere Menschen werden gezielt von Trickdieben angesprochen. Angehörige sollten regelmäßig über aktuelle Tätermaschen informieren und Verhaltensregeln wie diese besprechen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:14

    POL-OF: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Das Forsthaus in der Rathenaustraße war am späten Freitagabend Schauplatz eines Polizeieinsatzes, an dessen Ende zwei Festnahmen standen. Vorausgegangen war die Mitteilung von Zeugen, die gegen 22.45 Uhr Licht und Geräusche in dem Objekt wahrgenommen hatten, woraufhin mehrere Streifen nach dort eilten und das Haus umstellten. Zwei Männer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 06:50

    POL-OF: Wer hat das Urnengrab beschädigt?

    Flörsbachtal (ots) - (lei) In einem Friedwald an der Kreisstraße 920 nahe der hessisch-bayerischen Landesgrenze haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Urnengrab beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe. Angehörige der dort beigesetzten Person entdeckten am Samstagnachmittag mit Bestürzung, dass das Grab offenbar ausgehoben worden war. Die Urne befand sich jedoch ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 06:50

    POL-OF: Zeugen gesucht: Bargeld und viele Mobiltelefone bei Einbruch in Telefonladen entwendet

    Langenselbold (ots) - (lei) Die Mitteilung eines Passanten, der am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, eine Polizeistreife auf eine beschädigte Eingangstür eines Telefonladens in der Ringstraße aufmerksam machte, führte kurz darauf zur Feststellung eines vollendeten Einbruchs. Der Inaugenscheinnahme der Polizisten zufolge hatte jemand zuvor offenbar ein großes Loch in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren