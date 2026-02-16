PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat das Urnengrab beschädigt?

Flörsbachtal (ots)

(lei) In einem Friedwald an der Kreisstraße 920 nahe der hessisch-bayerischen Landesgrenze haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Urnengrab beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe.

Angehörige der dort beigesetzten Person entdeckten am Samstagnachmittag mit Bestürzung, dass das Grab offenbar ausgehoben worden war. Die Urne befand sich jedoch weiterhin an ihrem vorgesehenen Platz. Die Hintergründe der Tat, die sich nach bisherigen Erkenntnissen nach Dienstagvormittag (10.02.) ereignet haben muss, sind derzeit unklar.

Obwohl der Friedwald abgelegen liegt, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

