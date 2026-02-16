PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte warfen Plastikflaschen und Glassteine auf Teilnehmende von Faschingsumzug

Hanau (ots)

(lei) Süßigkeiten und andere harmlose Wurfartikel gehören an Fasching traditionell zu jedem Umzug dazu. Keinesfalls sind damit jedoch Gegenstände gemeint, die zur Gefahr werden können. Genau das war am Sonntagnachmittag beim Lindwurm im Tümpelgarten der Fall, was die Polizei auf den Plan rief - die ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Demnach sollen zwei Jugendliche gegen 12.45 Uhr in der Chemnitzer Straße aus einem Haus (20er-Hausnummer) diverse gefüllte Plastikwasserflaschen und kleine Glassteine in Richtung die Teilnehmenden des Zuges geschleudert haben. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten niemand, allerdings entstand an einem der mitfahrenden Fahrzeuge ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Glassteine wurden sichergestellt und werden nun auf mögliche Spuren untersucht, um Rückschlüsse auf die noch unbekannten Werfer zu erhalten, die schwarze beziehungsweise beige Oberbekleidung trugen. Parallel suchen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

