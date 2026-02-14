Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit vier Leichtverletzten

Neu-Isenburg (ots)

Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, endete ein Abbiegemanöver auf der Frankfurter Straße mit vier Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Die 60-jährige Fahrerin eines roten Skodas bog von der Hauptstraße nach links in die Neuhöfer Straße ab. Hierbei übersah sie vermeintlich den entgegen kommenden schwarzen Dacia und seine drei Insassen (34, 29 und 54 Jahre). Alle Beteiligten erlitten Prellungen und wurden vorsorglich jeweils in Kliniken untersucht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Ampel soll für beide Fahrzeuge wohl grünes Licht gezeigt haben. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der 06102 - 290 20 zu melden.

Offenbach am Main, 14.02.2026, PHK Scheerbaum (PvD)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell