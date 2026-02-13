Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ortsübergreifende Verkehrskontrollen zur "Weiberfastnacht" - Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Bild-Infos

Download

Landkreis Offenbach (ots)

(js) Anlässlich der Faschingszeit führte die Polizei am Donnerstagabend, in der Zeit von 18 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages, umfangreiche ortsübergreifende Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Die Maßnahmen, die sich in eine Reihe von bereits angekündigten Kontrollen einreihen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6207479), konzentrierten sich insbesondere auf angemeldete Veranstaltungen zur "Weiberfastnacht" in den Kommunen Heusenstamm, Rodgau, Langen, Dreieich und Egelsbach. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und alkohol- sowie drogenbedingte Gefährdungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu minimieren. Hierzu wurden sowohl mobile als auch stationäre Kontrollstellen eingerichtet.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 201 Fahrzeuge und 274 Personen überprüft. Hierbei fielen mehrere Verkehrsverstöße auf, insbesondere im Zusammenhang mit der Fahruntüchtigkeit infolge des Genusses berauschender Mittel. Es wurden Alkohol- und Drogenvortests im hohen zweistelligen Bereich durchgeführt, welche in drei Fällen positiv ausfielen. Die drei Verkehrsteilnehmer mussten Blutproben abgeben und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Darüber hinaus konnten auch zahlreiche andere Verkehrsverstöße festgestellt werden. Neben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen vernahmen die Beamtinnen und Beamten zudem zum Teil auch schwerwiegendere Fahrzeugmängel, welche in zwei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren durch Trunkenheitsfahrten hin. Der Einfluss von Rauschmitteln beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit erheblich und erhöht das Unfallrisiko deutlich. Bereits geringe Mengen an Alkohol oder Drogen können die Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr stark einschränken und schwerwiegende Unfälle verursachen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr wird die Polizei auch weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, verantwortungsbewusst zu handeln und auf den Konsum von berauschenden Mitteln vor Fahrtantritt zu verzichten.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell