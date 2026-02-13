Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdächtiger Gegenstand vor Stadthof aufgefunden: Stadt- und Landespolizei im Einsatz

Hanau (ots)

(lei) Derzeit kommt es in der Hanauer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Grund ist der Fund eines verdächtigen Gegenstands vor dem Eingang des Stadthof-Gebäudes angrenzend zum Marktplatz.

Einsatzkräfte sind vor Ort und haben den Bereich vorsorglich weiträumig abgesperrt. Der Gegenstand soll nun von Experten untersucht werden. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleibt der Bereich rund um das Areal gesperrt. Der Linienbusverkehr ist in dem betroffenen Bereich derzeit eingestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell