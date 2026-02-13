PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OF: Gegenstand vor Stadthof-Gebäude war leerer Koffer: Absperrung aufgehoben - Einleitung von Ermittlungen

Hanau (ots)

(lei) Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, vor dem Eingang des Stadthofs (wir berichteten) steht nun fest, dass von dem Gegenstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausging. Es handelte sich um einen Koffer, der sich nach Überprüfung von Spezialisten als leer und letztlich harmlos herausstellte. Die zwischenzeitlichen Sperrungen sind kurz nach 9 Uhr aufgehoben worden, der Linienverkehr läuft wieder.

Zuvor war unter anderem der Bereich um den Fundort abgesperrt und das Gebäude vorsorglich geräumt worden. Die Polizei ging dabei mit Augenmaß und der gebotenen Umsicht vor.

Wer den Koffer dort abstellte und mit welchem Motiv, ist noch unklar. Da auf dem Gepäckstück eine Aufschrift aufgebracht war, die zunächst auf eine Gefahrensituation hindeutete, hat die Polizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten (§ 126 Strafgesetzbuch) eingeleitet. In dem Zusammenhang wurde der Koffer zur Spurenuntersuchung sichergestellt.

Erste Auswertungen der Videoschutzanlage ergaben nunmehr Hinweise auf eine augenscheinlich männliche Person, die gegen 3.50 Uhr den Bereich um den Eingang passiert und einen entsprechenden Gegenstand trägt. Bekleidet war sie mit einer olivgrünen Kapuzenjacke, einer hellen Jeans und schwarzen Schuhen. Zudem trug sie rote Handschuhe.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Hanauer Kriminalpolizei (06181 100-120). Die Ermittlungen dauern an.

