POL-OF: Paletten vor Eingang platziert: Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert

Offenbach (ots)

(lei) Mit brachialer Gewalt versuchten drei bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen, in ein Juweliergeschäft in der Großen Marktstraße einzubrechen - jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 9.30 Uhr informierte der Geschäftsinhaber die Polizei, nachdem er zwei vor dem Eingang abgestellte Paletten entdeckt hatte und brachte damit die Ermittlungen ins Rollen. Die Auswertung von Videoaufnahmen ergab, dass die Täter die Paletten zunächst vor der Eingangstür positionierten und anschließend mit einem Auto dagegenfuhren - offenbar in der Absicht, die Tür aufzubrechen. Zudem sollen sie eine Flex eingesetzt haben; darauf deutet ein entsprechender Schnitt an der Tür hin.

Der Sicherungsmechanismus hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Einbrecher schließlich ohne Beute mit dem Fahrzeug flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

