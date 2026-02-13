Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Handwerker erlangten Kontodaten von Seniorin

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Ein finanzieller Schaden ist bislang nicht eingetreten, die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass es noch dazu kommen könnte. Ein Betrüger-Duo hat am Donnerstagnachmittag unter einer Legende die Kontodaten einer Seniorin aus Zeppelinheim erlangt, weswegen die Beamten nun Ermittlungen aufgenommen haben. Sie bitten jetzt vor allem um Hinweise zu den beiden Unbekannten.

Kurz nach 14 Uhr hatten die zwei Fremden bei der Frau in der Straße "Im Schwalbennest" geklingelt und sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, unter anderem dem Vorzeigen eines "Ausweises", gab die Dame den beiden Halunken die sensiblen Informationen. Danach verschwanden sie unbehelligt. Einer war etwa 18 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, blond und sprach akzentfreies Deutsch. Sein Komplize war mit geschätzten 25 bis 30 Jahren und 1,80 Meter etwas älter und größer; er hatte dunkle lockige Haare und sprach ebenfalls fließend Deutsch.

Zeugen, die weitere Angaben zu ihnen machen können, können die Ermittlungen unterstützen und sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo melden.

