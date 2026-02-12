POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Bar: Zwei Täter videografiert; Falsche Bankmitarbeiter gingen leer aus; Zwei Leichtverletzte nach Kollision zwischen Bus und Auto in der Willy-Brandt-Straße und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Einbruch in Bar: Zwei Täter videografiert - Hanau

(fg) Im Ortsteil Großauheim brachen zwei Unbekannte in der Hauptstraße im Bereich der 30er-Hausnummern in eine Bar ein, betraten die Räumlichkeiten und flohen anschließend ohne Beute. Am Mittwochmorgen, gegen 1.20 Uhr, kletterten die beiden Täter über einen hüfthohen Metallzaun auf das Grundstück und näherten sich dem Hintereingang der Bar. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug eine Metalltür auf. Nachdem sie die Tür geöffnet hatten, warfen sie zunächst einen kurzen Blick in das Innere. Etwa 30 Minuten später, was das Duo in der Zwischenzeit tat, ist nicht bekannt, öffneten die beiden Unbekannten erneut die Tür und begaben sich in der Bar zu den dort stehenden Spielautomaten. Nach erfolgtem "Rundgang" flüchteten die Männer ohne Stehlgut und ohne die Spielautomaten zu beschädigen. Im Inneren sind Videokameras installiert, welche das Tatgeschehen dokumentierten. Zu den beiden Einbrechern liegen daher nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- männlich, trug eine Brille und eine Stoffmaske - war mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet

Täter 2:

- männlich, dunkle Haare - trug eine Stoffmaske, eine weiße Jacke, eine helle Hose und dunkle Schuhe - führte eine dunkle Sporttasche mit

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Bargeld aus Praxis entwendet: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(me) Ein bislang noch unbekannter Langfinger klaute am Dienstagnachmittag in einem unbeobachteten Moment etwa 3.000 Euro an Bargeld. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr betrat der Ganove offenbar unbemerkt die Praxis in der Landgrafenstraße (einstellige Hausnummern). Hier öffnete er zunächst gewaltsam eine Geldkassette im Empfangsbereich, bevor er im Aufenthaltsraum noch zwei Geldbeutel fand. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb anschließend unerkannt aus den Räumlichkeiten. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120) entgegen.

3. Zwei Leichtverletzte nach Kollision zwischen Bus und Auto in der Willy-Brandt-Straße - Hanau

(fg) Am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Willy-Brandt-Straße im Bereich der 30er-Hausnummern ein Unfall, bei dem ein Auto mit einem Bus zusammenstieß. Bei dem Unfall zogen sich zwei Personen im Bus leichte Verletzungen zu. Eine verletzte Person wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, die andere Person wurde bei Eintreffen der Polizei noch medizinisch erstversorgt. Der entstandene Sachschaden am Bus und am beteiligten 1er BMW wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht gänzlich bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

4. Mazda gestreift: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Im Verlauf des Dienstags kam es im Stadtteil Großauheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grünes Auto beschädigt wurde. Da der Verursacher davonfuhr, ohne den Schaden der Polizei gemeldet zu haben, suchen die Ordnungshüter aus Hanau nun nach Zeugen des Zusammenstoßes. Der Mazda wurde gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hopfengartenstraße abgestellt. Die Besitzerin bemerkte knappe drei Stunden später den Schaden im Frontbereich des Wagens mit HOL-Kennzeichenschildern. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Wache des Polizeireviers (06181 100-120).

5. Ermittlungen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen Jugendlichen eingeleitet - Hanau

(me) Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Doorner Straße, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Gegen 9.15 Uhr erhielten die Beamten die Mitteilung über einen Schüler, der einen schusswaffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt haben soll. Die herbeigeeilten Ordnungshüter stellten den Jugendlichen vor Ort. Der Gegenstand, bei dem es sich um eine Schreckschusswaffe handeln dürfte, wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen Drohungen durch den Teenager. Vielmehr wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass er damit prahlen wollte. Zeugen des Vorfalls nehmen bitte mit dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120) Kontakt auf.

6. Zeugensuche nach Einbruch und Diebstahl von Schmuck - Nidderau

(me) Langfinger verschafften sich augenscheinlich über ein eingeworfenes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße (60er-Hausnummern) im Ortsteil Heldenbergen und durchsuchten dieses hiernach nach Wertgegenständen. Nachdem sie diversen Schmuck im Wert von etwa 500 Euro an sich genommen hatten, verschwanden die Gauner in unbekannte Richtung. Der Einbruch geschah am Mittwoch zwischen 8.15 Uhr und 19.15 Uhr. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

7. Falsche Bankmitarbeiter gingen leer aus - Ronneburg

(cb) Betrüger versuchten am Mittwochnachmittag einen Senior um sein Erspartes zu bringen. Während der eine Ganove den älteren Herrn am Telefon davon überzeugte, dass seine Geldkarte beschädigt sei, klingelte ein anderer Betrüger gegen 12.30 Uhr an der Haustür und schnappte sich die Geldkarten direkt aus der Hand des Rentners. Im Anschluss, so die derzeitigen Erkenntnisse, flüchtete der etwa 1,75 Meter große schlanke Mann über die Marienstraße. Der Unbekannte, welcher seine dunklen Haare mit einer dunklen Mütze bedeckt hatte, versuchte dann, Bargeld mit den erbeuteten Geldkarten abzuheben; er ging wohl leer aus. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

8. Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht - Gelnhausen

(cb) Bis dato Unbekannte hatten eine Schule in der Schulstraße (einstellige Hausnummern) ins Auge gefasst und sind in diese eingestiegen. Vermutlich öffneten sie zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, gewaltsam ein Fenster und stiegen anschließend ins Schulgebäude ein. Hier hebelten sie Zwischentüren auf und durchsuchten dann mehrere Schränke. Eine durch die Täter angegangene Stahltür hielt dem weiteren Vorgehen jedoch stand. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. Ob sie Diebesgut mitnahmen, bedarf weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Einbruchkommissariats in Hanau bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

