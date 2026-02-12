POL-OF: Mutmaßlicher Ladendieb gestellt und festgenommen: Zeugensuche! Wahlbanner zerschnitten: Hinweise erbeten; Jogger gestoßen und beklaut: Zeugensuche und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wohl unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs: Unfallfahrerin soll Widerstand geleistet haben - Offenbach

(js) Erst verunfallt und anschließend Widerstand geleistet. Am Mittwochvormittag, gegen 12 Uhr, soll eine 26-jährige Mercedesfahrerin in der Mathildenstraße (30er-Hausnummern) die Kontrolle über ihr Auto verloren haben und anschließend von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei sei sie zudem mit einem Pfeiler, einem Verkehrsschild sowie einem angrenzenden Zaun kollidiert. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Rauschmitteln, weshalb mit der Unfallfahrerin ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser fiel positiv auf THC aus, weswegen sie eine Blutprobe abgeben musste. Während der Blutentnahme und auch nach Beendigung der Maßnahme habe die junge Frau gegen die Einsatzkräfte Widerstand geleistet. Die Dame muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum Fahrverhalten der 26-Jährigen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Fensterscheibe beschädigt und metallisches Geschoss aufgefunden: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Offenbach

(lei) Dem Gang ins Badezimmer durch einen Bewohner der Fritz-Remy-Straße am Donnerstagmorgen folgte nicht etwa eine morgendliche Routine wie Zähneputzen oder Duschen, sondern zunächst einmal ein Anruf bei der Polizei. "Hier ist ein Loch im Fenster", schilderte er den Beamten. Diese schauten sich die kreisrunde Beschädigung an der Scheibe in einem der unteren Stockwerke des Wohnblocks an und stellten das Geschoss, einen metallischen Gegenstand, der im Badezimmer gefunden wurde, sicher. Wann das etwa einen Zentimeter große Teil "verschossen" wurde, ist noch unklar. Der Mitteiler hörte kurz vor 3 Uhr in der Nacht einen lauten Knall, dachte sich dabei aber nichts. Bemerkt hatte er den Schaden gegen 8.30 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht dabei nicht nur eine Antwort auf die Hintergründe der Tat, sondern auch Zeugen. Wer Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Offenbach in Verbindung setzen (069 8098-5100).

3. Mutmaßlicher Ladendieb gestellt und festgenommen: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Nach einem versuchten Diebstahl am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Offenbacher Straße (einstellige Hausnummern), leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen einen 16-Jährigen aus Offenbach ein; er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. Der Verdächtige beabsichtigte offenbar mit zwei zuvor eingesteckten Parfümflacons den Kassenbereich zu passieren, ohne zu bezahlen. Der Jugendliche wurde hierbei von einem Ladendetektiv beobachtet. Als der Detektiv den Teenager ansprach, soll dieser sich durch Schläge mit seinen Fäusten gewehrt haben. Der Verdächtige verfehlte den Ladendetektiv jedoch und versuchte anschließend zu flüchten. In der Folge kam es zu einem kurzen Handgemenge. Anschließend wurde der Offenbacher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Jugendliche hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Jogger gestoßen und beklaut: Zeugensuche - Dietzenbach

(js) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt seit Dienstagabend wegen des Verdachts eines Raubdeliktes zum Nachteil eines Joggers. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige von 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Bereich der Straße "Hermann-Wolf-Weg" unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren nach der Uhrzeit gefragt wurde. Nachdem der Jogger den beiden Unbekannten die Uhrzeit auf dem Handy gezeigt habe, sollen diese ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und ihn zudem gestoßen haben. Hiernach seien die beiden Übeltäter geflüchtet. Zu den beiden Flüchtigen liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor: Täterbeschreibung 1:

- circa 1,80 Meter groß - trug eine Kappe, eine schwarze Jacke sowie eine blaue Hose

Täterbeschreibung 2:

- circa 1,70 Meter groß - gegelte Haare mit rasiertem Strich - trug einen Jogginganzug

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich über die Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

5. Wahlbanner zerschnitten: Hinweise erbeten - Mühlheim am Main

(cb) Ein etwa 2,50 Meter auf 1,70 Meter großes Wahlbanner, welches an einem Metallgitter an der Bundesstraße 43 / Hanauer Straße / Südring angebracht war, zerschnitten Unbekannte und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 16.20 Uhr. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

6. Einbruch in Wohnung: Polizei sucht nach Zeugen - Langen

(me) Auf den Balkon geklettert, die dortige Tür aufgebrochen, die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und mit Beute im Wert von etwa 6.000 Euro geflüchtet: So der mutmaßliche Tathergang eines Einbruchs von Mittwochabend in der "Südliche Ringstraße" (220er Hausnummern). Die Kripo aus Offenbach ermittelt nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat, die sich zwischen 18 Uhr und 23 Uhr ereignet haben soll. Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234.

7. Nach Einbruch in Kneipe: Kripo sucht nach Zeugen - Langen

(js) Am Donnerstagmorgen hatten es zwei Unbekannte offenbar auf einen Spielautomaten abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die beiden jungen Männer die Tür einer Kneipe in der Walther-Rathenau-Straße (einstellige Hausnummern) aufgebrochen und diese betreten haben. In der Bar hebelten sie einen Spielautomaten auf und flüchteten anschließend. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Langfinger bei ihrer Tat und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter nicht mehr vor Ort. Ob sie Beute ergattert haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Einbrecher sollen etwa 18 Jahre alt und auffällig klein gewesen sein. Die Kripo sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

