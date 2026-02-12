PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt in der Industriestraße

Maintal (ots)

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, im Bereich eines Einkaufmarktes in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) in Dörnigheim ereignet hat. Bei der Konfrontation, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, verletzten sich die beiden beteiligten Männer. Sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils in ein Krankenhaus. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

