Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt in der Industriestraße

Maintal (ots)

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, im Bereich eines Einkaufmarktes in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) in Dörnigheim ereignet hat. Bei der Konfrontation, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, verletzten sich die beiden beteiligten Männer. Sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils in ein Krankenhaus. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

