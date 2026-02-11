POL-OF: Graffiti an Schulgebäude hinterlassen: Polizei sucht Zeugen!; Grauer Peugeot gestohlen: Wer kann Hinweise geben?; Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Graffiti an Schulgebäude hinterlassen: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(fg) Unbekannte gelangten in der Nacht zum Mittwoch unerlaubt auf das Gelände einer Schule in der Brandsbornstraße (10er-Hausnummern) und besprühten eine Mauer sowie eine Wand im Eingangsbereich mit roter Farbe. Eine Entfernung der hinterlassenen Schriftzüge wurde bereits veranlasst. Die Täter richteten einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

2. Grauer Tucson gestohlen: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Einen in der Geishornstraße (10er-Hausnummern) abgestellten grauen SUV fassten einer oder mehrere Gauner zwischen Dienstag und Mittwoch ins Auge. Der Hyundai mit OF-Schildern und der Zahlenfolge 83 wurde gegen 15.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Morgen des Folgetags, gegen 7.55 Uhr, war der Tucson spurlos verschwunden. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Offenbach

(cb) Mehrere hundert Meter Kupferkabel im Wert von etwa 8.000 Euro klauten Unbekannte von einer Baustelle in der Daimlerstraße (30er-Hausnummern). Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter Zutritt auf das umzäunte Baustellengelände und nahmen die dort gelagerten Kabel mit sich. Wie die Diebe ihre Beute abtransportierten, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 6 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Grauer Peugeot gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(js) Am Dienstagnachmittag gelang es einem Unbekannten einen grauen Kastenwagen zu stehlen. Das Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Zahlenfolge 243 angebracht waren, wurde durch den Besitzer gegen 15 Uhr in der Groß-Hasenbach-Straße abgestellt. Bei seiner Rückkehr, etwa zwei Stunden später, bemerkte er den Diebstahl. Der Langfinger nutzte offenbar den Originalschlüssel, um mit dem Auto davonzufahren. Wie der Gauner in den Besitz des Schlüssels gelangte, ermittelt nun die Kripo aus Offenbach und bitte in diesem Zusammenhang Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich über die Hotline 069 8098-1234 zu melden.

5. Zeugensuche nach Diebstahl in Einkaufsmarkt - Offenbach

(fg) Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Einkaufsmarkt (REWE) am Marktplatz ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 18-Jährige aus Offenbach am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, in der Warteschlange an der Kasse, als ein Unbekannter die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer linken Jackentasche entnahm. Nach dem Diebstahl flüchtete der Unbekannte. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

6. Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich - Dietzenbach

(cb) Ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro entstand an einem weißen Daimler und einem grauen Suzuki nach einem Unfall am Montagnachmittag an einem ampelgeschalteten Kreuzungsbereich. Kurz nach 15 Uhr beabsichtigte der Daimler-Fahrer von der Velizystraße kommend in die Idsteiner Straße einzubiegen, wo es zum Zusammenstoß mit dem grauen Suzuki Alto kam; dieser war auf der Velizystraße unterwegs. Nach derzeitigen Kenntnissen blieben sowohl der 57-jährige Daimler-Fahrer als auch der 31 Jahre alte Alto-Lenker unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls geben können. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

7. Zeugensuche nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Neu-Isenburg

(me) Die Polizei aus Neu-Isenburg sucht weiterhin nach Zeugen eines Zusammenstoßes, der sich bereits am Morgen des 21. Januar ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Golf-Lenker gegen 6 Uhr die Landesstraße 3262 von der Autobahn 5 kommend in Richtung Zeppelinheim. Im Kreuzungsbereich zur Flughafenstraße wollte der 52-Jährige nach links in diese abbiegen und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Fiesta-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die aus dem Landkreis Groß-Gerau stammende Dame leicht verletzt. Der Schaden an beiden Wagen beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Da beide Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Schaltung der Ampel machen, suchen die Beamten der Hugenottenstadt nach Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweisgeber melden sich bitte über die Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Station.

8. Senior bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt - Neu-Isenburg

(me) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstabend im Ortsteil Gravenbruch wurde ein Senior schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der ältere Herr auf seinem Kickboard gegen 20 Uhr die Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" und wurde offenbar von einem in den Schönbornring abbiegenden Citroen-Lenker übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem weißen Kastenwagen trug der über 90 Jahre alte Mann schwerere Verletzungen davon und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei aus Neu-Isenburg (06102 2902-0).

9. Senior fiel nicht auf Trickbetrug rein: Zeugen bitte melden! - Neu-Isenburg

(js) Ein möglicher Betrugsversuch von Dienstagnachmittag schlug fehl, da ein Senior die Masche durchschaute. Gegen 15.40 Uhr sprach ein Gauner den Rentner in der Kirchstraße (10er-Hausnummern) an und offerierte diesem einen Ring gegen eine entsprechende Bezahlung. Der aus Neu-Isenburg stammende Mann durchschaute den Trick und lehnte das Angebot ab. Eine wachsame Zeugin wurde auf den Betrugsversuch aufmerksam und eilte zudem zur Hilfe. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Täterbeschreibung lautet:

- circa 1,70 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt - Dreitagebart - trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Winterjacke sowie eine helle Jeans

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der 069 8098-1234 zu melden. Anlässlich dieses Betrugsversuches rät die Kriminalpolizei grundsätzlich misstrauisch gegenüber ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen oder angeblichen Angeboten zu sein. Informieren Sie bei Verdacht sofort die Polizei oder Angehörige.

10. Zeugen bitte melden! Wahlplakate abgerissen - Neu-Isenburg

(cb) Zwei bis dato Unbekannte haben am Dienstagabend mehrere Wahlplakate in der Bansastraße heruntergerissen und beschädigt, weshalb nun die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen riss das Duo gegen 21.20 Uhr die an Straßenlaternen befestigten Plakate ab, woraufhin sie ein Passant ansprach. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in den nahegelegenen Wald. Einer der beiden war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Sein Komplize trug eine dunkelgrüne Jacke und eine graue Hose. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

11. Farbschmierereien an Schule: Hinweise erbeten - Mühlheim

(cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Schule in der Heinestraße (50er-Hausnummern) Zeugen der Tat. Unbekannte hatten zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, den Eingangs- und Außenbereich der Schule mit Farbe beschmiert und dadurch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mühlheim (06108 6000-0) zu melden.

